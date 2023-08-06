تقلب موازين المعارك وقد تكون الفاصلة…روسيا تقصف أوكرانيا بـ 70 سلاحا هجوميا في ليلة واحدة

الأحد 06 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قال سلاح الجو في كييف اليوم الأحد إن روسيا شنت عدة موجات من القصف على أوكرانيا خلال الليل باستخدام 70 سلاحا للهجوم الجوي بما في ذلك صواريخ كروز وصواريخ فرط صوتية وطائرات مسيرة إيرانية الصنع.

وأضاف سلاح الجو عبر تليغرام أن الدفاع الجوي الأوكراني دمر 30 من أصل 40 صاروخ كروز، وكل الطائرات المسيرة من طراز شاهد وعددها 27.

وتابع: "إجمالا، في عدة موجات من الهجمات، من مساء الخامس من أغسطس حتى صباح السادس من أغسطس، استخدم العدو 70 وسيلة من أسلحة الهجوم الجوي".

وأضاف أن روسيا أطلقت 3 صواريخ كينجال فرط صوتية، دون تقديم المزيد من المعلومات بشأنها. ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك أي ضرر من الهجوم الذي وقع خلال الليل أو ما حدث لصواريخ كروز العشرة التي لم يتم إسقاطها.

وذكر المتحدث باسم سلاح الجو يوري إهنات لهيئة البث العامة الأوكرانية أن أحد الأهداف الرئيسية للهجوم كانت منطقة خميلنيتسكي.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن مسؤول طوارئ في مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا، أن النيران شبت في سقف خشبي لمبنى جامعي في دونيتسك في أعقاب قصف أوكراني، السبت.

وقال أليكسي كوليمزين، رئيس البلدية الذي عينته روسيا على تطبيق تليغرام: "نتيجة للهجوم الأخير على دونيتسك، اشتعلت النيران في المبنى الأول لجامعة الاقتصاد والتجارة".

وذكر أليكسي كوستروبيتسكي، وزير الطوارئ الذي عينته روسيا للمنطقة التي تسميها موسكو جمهورية دونيتسك الشعبية: "نستخدم 12 خزانا للمياه وثلاثة سلالم و100 من رجال الإطفاء".

وأضاف "السقف كله مشتعل". وزعم كوستروبيتسكي أن القوات الأوكرانية استخدمت ذخائر عنقودية في القصف الذي تسبب في الحريق.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من المعلومات.

واستخدم الجانبان الذخائر العنقودية أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل 17 شهرا.

وتعهدت أوكرانيا، التي تلقت إمدادات من الذخائر العنقودية الأميركية الشهر الماضي، باستخدامها فقط لتفكيك تجمعات الجنود الروس. ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا على القصف المزعوم.

وينفي الطرفان استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأكد كوستروبيتسكي أنه لم يكن هناك أشخاص داخل المبنى أثناء القصف. وأضاف: "أصعب شيء هو أن السقف خشبي لذلك انتشرت النيران بسرعة".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن كوستروبيتسكي وخدمات الطوارئ، أن الحريق امتد إلى مساحة تبلغ حوالي 1800 متر مربع قبل السيطرة عليه في وقت مبكر اليوم الأحد