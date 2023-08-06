آسيا تهتز.. زلازل تضرب الصين وإندونيسيا وأفغانستان زلزال شرق الصين بلغت قوته 5.4 درجات ما لغز الخيط الطويل؟.. حارس مرمى يتصدى لركلة ترجيح بعد خدعة سحرية بعد السعودية والكويت والبحرين.. دولة خليجية جديدة تحذر رعاياها في لبنان السعودية تصدار 7 لوائح تنظيمية للأنشطة الملاحية في البحر الأحمر وزير الدفاع الفرنسي يعلق على الانقلاب في النيجر و خطة لتدخل عسكري محتمل السعودية تعلن عن ضبط حوالي 14 ألف مخالف وترحيل ما يقارب 8 آلاف شخص مسؤول أمني يكشف حقائق صادمة : كل شيء مرتبط بصنعاء ونورد للحوثيين شهرياً مئات الملايين مليشيا الحوثي تقيل أمين عام فرع اتحاد كرة السلة في الحديدة ومصادر رياضية توضح الاسباب في وقت قياسي.. الباخرة العملاقة YOUNG SHIN تنتهي من إفراغ حمولتها في عدن طلاب المدارس هدف حوثي في دوراتهم التعبوية الجديدة المحددة بخمسة أيام
شهدت مباراة نادي تيغريس أونال المكسيكي وضيفه فانكوفر وايتكابس الكندي، التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن دور الـ32 من بطولة كأس رابطات "الكونكاكاف" لكرة القدم، خدعة سحرية من حارس مرمى.
وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم هوية الفائز.
وقبل تنفيذ إحدى ركلات الترجيح، قام ناهويل غوزمان، حارس مرمى نادي تيغريس أونال، بحركة غريبة "خدعة سحرية"، حيث انحنى ووضع يديه داخل فمه ثم بدأ في إخراج خيط طويل من فمه، حتى أخرجه بشكل كامل.
ونجح ناهويل غوزمان، الحارس البالغ من العمر 37 عاما، في التصدي للركلة الترجيحية، ليقود فريقه للفوز بنتيجة (5-3) والتأهل إلى الدور الـ16 للبطولة