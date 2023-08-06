بعد السعودية والكويت والبحرين.. دولة خليجية جديدة تحذر رعاياها في لبنان

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دعت السفارة القطرية لدى بيروت، يوم السبت، رعاياها في لبنان إلى تجنب مناطق الاضطرابات الأمنية.
وقالت السفارة القطرية في بيان: "تدعو سفارة دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية المواطنين القطريين الزائرين للبنان، لاتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد الأحداث الحالية، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".
وأضاف البيان: "وتناشد المواطنين القطريين المتواجدين حاليا في لبنان، التواصل مع سفارة دولة قطر في بيروت في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: "009611835111"، و009611835444".
وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أن المملكة طلبت من مواطنيها مغادرة الأراضي اللبنانية بسبب "النزاع المسلح"، وذلك حفاظا على سلامتهم.
كما نبهت السفارة الكويتية لدى لبنان رعاياها بالتزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية، كما دعتهم إلى التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.
وحذرت السفارة السعودية لدى لبنان أيضا رعاياها من التواجد أو الاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، مطالبة المواطنين بمغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة