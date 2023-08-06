مليشيا الحوثي تقيل أمين عام فرع اتحاد كرة السلة في الحديدة ومصادر رياضية توضح الاسباب

الأحد 06 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقالت المليشيات الحوثية الموالية لإيران أمين عام فرع اتحاد كرة السلة في محافظة الحديدة غرب اليمن. وذكرت مصادر رياضية ، أن سبب الإقالة كان صادما للوسط الرياضي في المحافظة، حيث جاءت بسبب تعليقه لوحة في مكتب الشباب والرياضة التابع للميليشيات بالمحافظة كتب فيها ( إلى من يهمه الامر .. الحديدة بدون ملعب كرة سلة). وأضافت المصادر ، أن الإقالة جاء ت أيضا لأسباب إدارية وفنية أخرى تمت بتوجيه من رئيس الفرع مما حدي بالمليشيات إلى اقالته من منصب الامين العام للفرع بالمحافظة وفقا لـ”تهامة 24″ . وأشارت إلى أن من ضمن اسباب الإقالة عدم اذعانه للتوجيهات والاشتراطات والضغوطات من قيادة مكتب الشباب والرياضة الحوثية بهدف السكوت على الوضع السلبي وما يعانيه فرع اتحاد كرة السلة في الحديدة من مشاكل كبيرة.