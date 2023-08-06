مسؤول أمني يكشف حقائق صادمة : كل شيء مرتبط بصنعاء ونورد للحوثيين شهرياً مئات الملايين مليشيا الحوثي تقيل أمين عام فرع اتحاد كرة السلة في الحديدة ومصادر رياضية توضح الاسباب في وقت قياسي.. الباخرة العملاقة YOUNG SHIN تنتهي من إفراغ حمولتها في عدن طلاب المدارس هدف حوثي في دوراتهم التعبوية الجديدة المحددة بخمسة أيام الكشف عن حقل ألغام بريف حيس جنوب محافظة الحديدة بعد إستشهاد طفل بالمنطقة "صورة" مغترب يمني أطلق نداء استغاثته""اسعفوني أنا بموت" فحول مواقع التواصل الاجتماعي (سوشيال ميديا) إلى صالة عزاء بعد موتة شاهد كم حجم فائض الحساب التجاري للصين في 6 أشهر..تفاصيل مهرجان يتحول معركة في السويد.. والإصابات بالعشرات تفاصيل بشأن الوضع الأمني في لبنان قرار مفاجئ.. أبل وسامسونج تُعلّقان تصدير أجهزة الحاسوب المحمولة لهذه الدولة
أقالت المليشيات الحوثية الموالية لإيران أمين عام فرع اتحاد كرة السلة في محافظة الحديدة غرب اليمن. وذكرت مصادر رياضية ، أن سبب الإقالة كان صادما للوسط الرياضي في المحافظة، حيث جاءت بسبب تعليقه لوحة في مكتب الشباب والرياضة التابع للميليشيات بالمحافظة كتب فيها ( إلى من يهمه الامر .. الحديدة بدون ملعب كرة سلة). وأضافت المصادر ، أن الإقالة جاء ت أيضا لأسباب إدارية وفنية أخرى تمت بتوجيه من رئيس الفرع مما حدي بالمليشيات إلى اقالته من منصب الامين العام للفرع بالمحافظة وفقا لـ”تهامة 24″ . وأشارت إلى أن من ضمن اسباب الإقالة عدم اذعانه للتوجيهات والاشتراطات والضغوطات من قيادة مكتب الشباب والرياضة الحوثية بهدف السكوت على الوضع السلبي وما يعانيه فرع اتحاد كرة السلة في الحديدة من مشاكل كبيرة.