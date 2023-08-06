مسؤول أمني يكشف حقائق صادمة : كل شيء مرتبط بصنعاء ونورد للحوثيين شهرياً مئات الملايين مليشيا الحوثي تقيل أمين عام فرع اتحاد كرة السلة في الحديدة ومصادر رياضية توضح الاسباب في وقت قياسي.. الباخرة العملاقة YOUNG SHIN تنتهي من إفراغ حمولتها في عدن طلاب المدارس هدف حوثي في دوراتهم التعبوية الجديدة المحددة بخمسة أيام الكشف عن حقل ألغام بريف حيس جنوب محافظة الحديدة بعد إستشهاد طفل بالمنطقة "صورة" مغترب يمني أطلق نداء استغاثته""اسعفوني أنا بموت" فحول مواقع التواصل الاجتماعي (سوشيال ميديا) إلى صالة عزاء بعد موتة شاهد كم حجم فائض الحساب التجاري للصين في 6 أشهر..تفاصيل مهرجان يتحول معركة في السويد.. والإصابات بالعشرات تفاصيل بشأن الوضع الأمني في لبنان قرار مفاجئ.. أبل وسامسونج تُعلّقان تصدير أجهزة الحاسوب المحمولة لهذه الدولة
أنهت مساء اليوم السبت، الباخرة العملاقة YOUNG SHIN”” المتخصصة في نقل السيارات، زيارتها الأولى إلى ميناء عدن، بعد انتهائها من عملية تفريغ 1071 سيارة متنوعة برصيف ميناء المعلا التجاري، خلال وقت قياسي…
وأثنى مستشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن، محسن الحتس، على الجهود المتواصلة من قبل قيادة الدائرة العامة للأرصفة والساحات، وعمال الشحن والتفريغ إدارة أمن ميناء المعلا، لمساهمتهم المسؤولة والفاعلة في إنهاء العمل بإتقان وخلال فترة قياسية لا تتجاوز مدتها 10 ساعات…
وأشار محسن الحتس إلى أن أن وصول هذه الباخرة العملاقة إلى ميناء المعلا، وتفريغ بضاعتها تمهيدًا لوصولها إلى السوق المحلية، يأتي ضمن اهتمامات وجهود قيادة ميناء عدن في التسهيلات وتقديم المزايا المحفزة للشركات والخطوط الملاحية وكبار المستوردين المحلين والأجانب في أرصفة ميناء المعلا بشكل خاص، وميناء عدن بشكل عام