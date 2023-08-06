في وقت قياسي.. الباخرة العملاقة YOUNG SHIN تنتهي من إفراغ حمولتها في عدن

الأحد 06 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أنهت مساء اليوم السبت، الباخرة العملاقة YOUNG SHIN”” المتخصصة في نقل السيارات، زيارتها الأولى إلى ميناء عدن، بعد انتهائها من عملية تفريغ 1071 سيارة متنوعة برصيف ميناء المعلا التجاري، خلال وقت قياسي…

وأثنى مستشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن، محسن الحتس، على الجهود المتواصلة من قبل قيادة الدائرة العامة للأرصفة والساحات، وعمال الشحن والتفريغ إدارة أمن ميناء المعلا، لمساهمتهم المسؤولة والفاعلة في إنهاء العمل بإتقان وخلال فترة قياسية لا تتجاوز مدتها 10 ساعات…

وأشار محسن الحتس إلى أن أن وصول هذه الباخرة العملاقة إلى ميناء المعلا، وتفريغ بضاعتها تمهيدًا لوصولها إلى السوق المحلية، يأتي ضمن اهتمامات وجهود قيادة ميناء عدن في التسهيلات وتقديم المزايا المحفزة للشركات والخطوط الملاحية وكبار المستوردين المحلين والأجانب في أرصفة ميناء المعلا بشكل خاص، وميناء عدن بشكل عام