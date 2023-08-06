طلاب المدارس هدف حوثي في دوراتهم التعبوية الجديدة المحددة بخمسة أيام

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تواصل المليشيات الحوثية بتوجيهات من النظام الإيراني، على تطييف المجتمع اليمني في مناطق سيطرتها باستهداف طلاب المدارس الحكومية بدوراتها الطائفية.
وأكدت مصادر تربوية، اليوم السبت، عن إجراءات جديدة فرضتها المليشيات الحوثية في المدارس الحكومية والخاصة لطلاب الثانوية بمراحلها الدراسية المختلفة.
وأوضحت، أن مليشيا الحوثي فرضت إجراءات جديدة في كافة المدارس الحكومية والخاصة، تضمنت إقامة دورات تعبوية لمدة خمسة أيام في الشهر، لطلاب الثانوية في المراحل الدراسية الثلاث، الأول والثاني والثالث ثانوي.
وتابعت المصادر أن الإجراءات الحوثية تضمنت أيضاً إجبار الطلاب والطالبات والمعلمين والكوادر التعليمية والثقافية في المدارس الحكومية والخاصة على إقامة وإحياء كافة الفعاليات الطائفية والمناسبات الحوثية وفق المرجعية الشيعية المستوردة من طهران.
تجدر الإشارة إلى ذلك جرى تعميمه في كافة المدارس، وأن أي اعتراض أو رفض لتلك الإجراءات قد تُجبر الأجهزة القمعية الحوثية على اتخاذ ما يلزم، كون ذلك يعرضهم للمساءلة والتحقيق، كما أنه يُعتبر ارتزاقاً وخيانة، وهذه هي التهم الرئيسية الجاهزة لمعاقبة المخالفين الذين تراهم المليشيات من النواصب الرافضين لولاية آل البيت بحسب الخرافات العقائدية المستوردة من إيران