الأحد 06 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشف فريق هندسي تابع للقوات المشتركة عن وجود حقل الغام وعبوات ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الارهابية في ريف مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

وذكرت مصادر ميدانية، أن الفريق الهندسي التابع للواء الأول تهامة بالتنسيق مع هندسة محور الحديدة قام بالنزول إلى منطقة ضمي مديرية حيس لتطهير المنطقة من الألغام والعبوات الناسفة ومخلفاتهما وتأمين الطرقات ومزارع المواطنين وفقا لما نقله موقع تهامة 24 .

وأوضحت ،أن النزول جاء بتوجيه من العقيد ركن فاروق الخولاني قائد اللواء الأول تهامة بعد حادثة استشهاد الطفل محمد امين مجهصي البالغ من العمر 12 عام بانفجار لغم حوثي بالمنطقة.

من جانبه أكد المهندس سامي حيمد ركن هندسة اللواء الأول تهامة أن الميليشيات الحوثية زرعت الألغام والعبوات الناسفة بشكل هستيري في مناطق تجمعات الأطفال والطرقات ومزارع المواطنين وهو ما يعد انتهاك صارخ في قانون الحروب المتعارف عليه في جميع أنحاء العالم ناهيك عن الاتفاقات الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن فريقه يواجه صعوبة في مسح المناطق الشاسعة التي لوثتها الميليشيات الحوثية مطالباً المنظمات الدولية بتكثيف تدخلها، متمنياً وجود مركز تنفيذي للتعامل مع الألغام من أجل تنظيم عمل الفرق العاملة في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة التي تعتبر من أكثر المناطق تلوثاً بمخلفات الحرب الحوثية في اليمن. ومن أكثر الضحايا من المدنيين على مستوى اليمن