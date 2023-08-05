مليشيا الحوثي تقيل أمين عام فرع اتحاد كرة السلة في الحديدة ومصادر رياضية توضح الاسباب في وقت قياسي.. الباخرة العملاقة YOUNG SHIN تنتهي من إفراغ حمولتها في عدن طلاب المدارس هدف حوثي في دوراتهم التعبوية الجديدة المحددة بخمسة أيام الكشف عن حقل ألغام بريف حيس جنوب محافظة الحديدة بعد إستشهاد طفل بالمنطقة "صورة" مغترب يمني أطلق نداء استغاثته""اسعفوني أنا بموت" فحول مواقع التواصل الاجتماعي (سوشيال ميديا) إلى صالة عزاء بعد موتة شاهد كم حجم فائض الحساب التجاري للصين في 6 أشهر..تفاصيل مهرجان يتحول معركة في السويد.. والإصابات بالعشرات تفاصيل بشأن الوضع الأمني في لبنان قرار مفاجئ.. أبل وسامسونج تُعلّقان تصدير أجهزة الحاسوب المحمولة لهذه الدولة قطط تلجأ للمساجد للاحتماء من الشمس في هذه الدولة العربية - الحرارة 51 مئوية
أظهرت بيانات رسمية للحكومة الصينية، الجمعة، أن فائض الحساب الجاري للصين قد بلغ 146.8 مليار دولار، وذلك في الأشهر الستة الأولى من العام 2023.
وبلغت نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي الصيني ما نسبته 1.7 بالمئة خلال نفس الفترة، وفقًا للهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين وأظهرت البيانات أن الفائض في تجارة السلع بلغ 293.3 مليار دولار، بينما وصل العجز في تجارة الخدمات إلى 102.1 مليار دولار.
من جانبها، قالت وانغ تشون ينغ، نائبة رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، إن الاقتصاد الصيني قد حافظ على اتجاه التعافي وزخم النمو خلال النصف الأول من 2023.
وأضافت أن أساسيات الاقتصاد السليمة طويلة الأجل التي تتبعها الحكومة الصينية، فإنها ستستمر في دعم التوازن الأساسي في ميزان المدفوعات.