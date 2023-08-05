قرار مفاجئ.. أبل وسامسونج تُعلّقان تصدير أجهزة الحاسوب المحمولة لهذه الدولة

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جمّدت شركات، من بينها “أبل” و “سامسونج” و”إتش بي”، صادراتها الجديدة من أجهزة الحاسوب المحمولة واللوحية للهند.
وجاء القرار على خلفية حظر البلاد دخول الشحنات دون الحصول على تصريح، حسبما أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الجمعة.
وفاجأت الهيئات التنظيمية، كبرى شركات صناعة الحاسوب في العالم، الخميس الماضي، بجعل التراخيص إلزامية لاستيراد الأجهزة الإلكترونية، من الحاسوب اللوحي الصغير إلى الحاسوب الشامل.
وكانت شركات صناعة أجهزة الحاسوب المحمولة تترقب صدور إجراءات حكومية تهدف إلى تقليص الاعتماد على الصادرات، وتعزيز الإنتاج المحلي، لكن فرض الترخيص الإلزامي فاجأ الصناعة.
وأوضحت المصادر أن شركات التكنولوجيا تتواصل مع نيودلهي حاليًا بشأن كيفية الحصول على التراخيص بأسرع طريقة في فترة تزايد اهتمام المستهلكين أثناء موسم “ديوالي” للتسوق في الهند، واقتراب العودة إلى المدارس.