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قطط تلجأ للمساجد للاحتماء من الشمس في هذه الدولة العربية - الحرارة 51 مئوية

السبت 05 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أظهرت صورة متداولة احتماء عدد من القطط داخل المساجد في الكويت نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.


وتظهر القطط وهي تجلس خارج المسجد وتنام في هدوء وسكينة دون أي إزعاج أو خوف.
الحرارة تجاوزت 50 مئوية بالكويت:

وتعد الكويت من أكثر دول العالم تسجيلا لدرجات حرارة مرتفعة، إذ سجلت الخميس الماضي، خامس أعلى درجة حرارة في العالم.

وبحسب موقع EldoradoWeather فقد لامست درجة الحرارة بالبلاد، عتبة 51 درجة مئوية في مطار الكويت الدولي.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن خبير الأرصاد الجوية جمال إبراهيم، أن درجات الحرارة بلغت 51 درجة مئوية في مدينتي الكويت والجهراء، اللتين سجلتا أعلى درجة حرارة.

وأضاف أن ارتفاع درجة الحرارة يعتبر قياسياً، مبيناً أن شهر أغسطس الجاري سيكون شديد الحرارة.

ونوّه أنه مع انخفاض نسبة الرطوبة، التي بلغت نحو %5‎‎، الأمر الذي يؤدي إلى وجود حرارة مرتفعة وجفاف كبير.
مدينة كويتية تقترب من وادي الموت:

من جانبه حذّر خبير الأرصاد الجوية الكويتي المعروف عيسى رمضان من أنّ ما يحصل عندنا من ارتفاع في درجات الحرارة سيحصل في مكان آخر.

يأتي هذا في الوقت الذي يمر فيه النصف الشمالي من الكرة الأرضية بحالة من “الغليان” هذا الصيف.

ففي شمال الكويت، وبعد تجاوز الحرارة فيها 50 درجة مئوية، سجلت منطقة مطربة القاحلة بعضاً من أعلى درجات الحرارة في العالم بعد وادي الموت في الولايات المتحدة.

واشتدت معدلات الاحتباس الحراري على مدى العشرين عامًا الماضية، مع تزايد الاستهلاك للطاقة.

وامتدت فترة الحرارة الشديدة من أسبوعين إلى شهر تقريبًا، حيث نوه خبير الطقس الكويتي أن هناك زحفا للفصول.

وأوضح أن فصل الصيف بدلا أن ينتهي نسبيا وندخل فصل الخريف في بداية سبتمبر، أصبح يمتد لفترة أكبر، ما بين أسبوعين إلى شهر تقريبا.

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