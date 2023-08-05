السبت 05 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقدم قيادي في مليشيا الحوثي على طرد مديرية مدرسة بمحافظة إب، على خلفية اضراب المعلمات عن التدريس.

وقالت مصادر تربوية أن القيادي الحوثي محمد درهم الغزالي، المُنتحل صفة مدير مكتب التربية والتعليم في محافظة إب، قام بزيارة مدرسة الزهراء للبنات (الثورة سابقاً)، بمديرية جبلة، بهدف إثناء المعلمات عن الإضراب المستمر في المدرسة منذ ثلاثة أسابيع.

وأضافت المصادر أن الغزالي قام أثناء زيارته بطرد مديرة المدرسة لغيابها عن اجتماع عقده مع المعلمات مع نائبه ومشرف الحوثيين بالمديرية لرفع الاضراب..

وأكدت المصادر أن الغزالي قام بشتم المعلمات المضربات في المدرسة وهددهن بفصلهن عن العمل استبدالهن في حال لم يعاودوا التدريس