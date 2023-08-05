تحذيرات من السباحة لهذا السبب

السبت 05 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 186

حذرت خفر السواحل اليمنية، السبت الموافق 5/أغسطس2023م، المواطنين من ممارسة السباحة في الشواطئ خلال شهري أغسطس الجاري وسبتمبر المقبل.

وقالت مصلحة خفر السواحل في بيان لها، إن العاصمة المؤقتة عدن تشهد رياح موسمية واضطراب للبحر، وأن الأمواج ستكون مرتفعة بسبب موسم الرياح الذي سيستمر حتى نهاية سبتمبر القادم".

وأشارت إلى أن عدن شهدت خلال الأيام الماضية العديد من حالات الغرق كما تم إنقاذ عدد من الأشخاص في سواحل جولد مور والعشاق ورأس عباس والغدير وغيرها.

وطالب البيان من المواطنين عدم الاستهتار بالتحذيرات وضرورة تجاوب الأسر وأولياء الأمور بمنع أبنائهم من ممارسة السباحة خلال الفترة القادمة، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وفي وقت سابق، أصدر مركز الأرصاد الجوي بيانات تحذيرية سابقة حول تقلبات شديدة في حالة الطقس من ضمنها الرياح الموسمية الشديدة في خليج عدن