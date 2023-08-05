إحباط كميات كبيرة من الذخائر في هذه المحافظة ..تفاصيل

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قالت قوات الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) إن قواتها في الضالع تمكنت من إحباط عملية تهريب كمية من ذخائر سلاح ثقيل كانت في طريقها إلى خارج مليشياالحوثي.
ووفقا لبيان عمليات الحزام الأمني في محافظة الضالع فإن افراد نقطة النقيل التابعة للقطاع الأول تمكنوا من إيقاف مركبة نوع “زلومة” كان على متنها كميات كبيرة من ذخيرة المدفعية عيار 37 ك.
وأضاف البيان أن مدير أمن المحافظة قائد الحزام الأمني العميد أحمد قائد القبة أشرف على عملية التحقيق مع المتهمين لمعرفة الجهات التي حاولت تهريب الذخيرة في الوقت الذي تشهد جبهات المحافظة معارك شرسة مع مليشيات الحوثي الارهابية وهي بحاجة إليها.
وأشار البيان انه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل قيادة القطاع كما تم تسليم الذخائر المضبوطة الى العمليات المشتركة في المحافظة، فيما نُقل المتهمين إلى سجن البحث الجنائي لاستكمال التحقيقات.
بدوره, أشاد العميد القبة بجهود افراد نقطة النقيل وما يتمتعوا به من حس أمني عال، مطالبا بذل المزيد من الجهود لحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة التهريب