إنجاز أمني كبير يُطيح بـ أحد أخطر المطلوبين أمنياً في اليمن

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تمكنت قوات مكافحة الإرهاب في محافظة لحج، جنوبي اليمن، من ضبط أحد أبرز قيادات تنظيم القاعدة في المحافظة خلال عملية أمنية جرى تنفيذها داخل مدينة الحوطة، مركز المحافظة.
وأفاد مصدر في أمن لحج، أن قوات مكافحة الإرهاب بمحافظة لحج تمكنت من ضبط الأمير الشرعي والمسؤول الإعلامي لتنظيم القاعدة في المحافظة يدعى (س، د، ح) 31 عاماً، أثناء عملية مداهمة نفذتها القوات (أمس الجمعة)، الموافق 4 أغسطس في حارة وحيدة بمدينة الحوطة حسب ماذكر موقع العربية نت.
كما أضاف المصدر الأمني: إن العملية الأمنية جاءت بعد رصد ومتابعة ومعلومات دقيقة، أفضت إلى تواجد المطلوب في أحد المنازل السكنية في الحوطة. وتم تنفيذ عملية مداهمة للمنزل وضبط القيادي الإرهابي، وإحالته للجهات المختصة للتحقيق معهم.حملة تعقب واسعة
وجاءت عملية الإطاحة بالأمير الشرعي لتنظيم القاعدة في لحج عقب يوم من إعلان الأجهزة الأمنية تنفيذ حملة واسعة لتعقب عدد من العناصر الإرهابية المطلوبة في مديريتي الحوطة وتبن.
ونفذت القوات المشاركة في الحملة انتشارا أمنيا في المديريتين، وشوهدت العديد من النقاط الأمنية وهي تنفذ عمليات التفتيش في مداخل ومخارج الحوطة وتبن، للبحث عن عناصر إرهابية. وأكدت السلطات الأمنية أن الحملة الأمنية مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها.