مليشيا الحوثي تعتدي على برلماني في صنعاء عقب مطالبته بدفع المرتبات..تفاصيل

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أقدم قيادي حوثي، اليوم السبت الموافق 5أغسطس2023م، بالاعتداء على برلماني وقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، داخل مجلس النواب بالعاصمة المختطفة صنعاء، عقب مطالبته بحضور منتحل صفة وزير المالية للاستجواب عن استمرار عدم صرف رواتب الموظفين.
وقالت مصادر مطلعة؛ إن البرلماني والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام “يحيى القاضي” تعرض للاعتداء داخل البرلمان غير الشرعي، من قِبل قيادي حوثي يُدعى “أبو نصار”، واتهمه بـ”المرتزق”، عقب تشديد القاضي على ضرورة حضور وزير المالية للاستجواب حول الأموال المنهوبة ورواتب الموظفين.
وبحسب المصادر، فإن القاضي وزملاءه في البرلمان غير المعترف به دوليًا، طالبوا بضرورة حضور منتحل صفة وزير المالية الحوثي، لسؤاله عن رواتب الموظفين، وعدم موافاة المجلس بالموازنات والحسابات الختامية التي تُنهب من قِبل القيادات الحوثية.
وأشارت المصادر إلى أن القاضي أثناء الجلسة دعا القيادي الحوثي “أبو نصار” إلى دعوة وزير المالية للحضور، ما دفع بالأخير إلى الرد على القاضي بالقول: “من أنت حتى يحضر الوزير”، موجهًا له تهمه الارتزاق وهاجمه بسلاح “جنبية