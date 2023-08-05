قيادي حوثي يكشف عن مصير المباحثات مع السعودية والى اين وصلت

السبت 05 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قيادي حوثي ينسف تصريحات المشاط السابقة..تفاصيل أعلن مساء الامس السبت القيادي بجماعة الحوثي علي القحوم تواصل المفاوضات بين جماعته والسعودية بوساطة عُمانية بعد، أيام إعلان رئيس المجلس السياسي للجماعة الحوثية مهدي المشاط المنتحل لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال في تصريحات لقناة "الميادين"إن مجريات الأحداث والمفاوضات إيجابية" مشيرا إلى أن "الحلول والآليات الضامنة والمستدامة في حل المرتبات" موجودة لافتا إلى تبادل للرؤى والأفكار للوصول إلى حلول تخفف معاناة الشعب اليمني.

وأضاف أن الوسيط العماني يبذل جهود كبيرة للتقدم وحل العقد والتعثر في الملفات الإنسانية من فتح المطارات والموانئ وصرف المرتبات وإيجاد آليات مستدامة وإطلاق الأسرى وحل الملف الإنساني كرزمة واحدة بدون تجزئة للتقدم في الملفات الأخرى" مشيراً الى ان " التفاؤل لازال قائما وهناك مقاربات جيدة في بعض الملفات الإنسانية" ، مضيفاً بان "مجريات الأحداث والمفاوضات إيجابية وإن شاء الله توجد الحلول والآليات الضامنة والمستدامة في حل المرتبات" حد قوله.

وعبر القحوم عن تفاؤل جماعته بخصوص المفاوضات، مؤكدا وجود ما أسماها بـ "مقاربات جيدة" في بعض الملفات الإنسانية مع الإستمرار في التباحث في صرف المرتبات وإيجاد آليات مستدامة كحاجة إنسانية ملحة تخفف المعاناة على الشعب اليمني وزعم القحوم بان جماعته "لديها حرص كبير بموضوع المرتبات" وأنها تسعى في المفاوضات الى "إيجاد حلول مستدامة في صرفها بشكل مستدام بآلية ضامنة" ، لافتاً الى أن الوقت حان للسعودية بأن "تتحول إلى صانعة للسلام".

وكان المشاط قد قال خلال كلمة له الى عدد من المعلمين اثناء تدشينه للعام الدراسي الجديد بمناطق سيطرة الجماعة أواخر الشهر الماضي ، بأن المفاوضات توقفت بعد عرض السعودية دفع الرواتب من قبلها وان جماعته رفضت ذلك واصرت على صرفها من عائدات النفط والغاز.