روسيا تشعل الحرب وبطريقة فتاكة وصفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرنيا

السبت 05 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا وسط أنباء عن ضربات روسية بصواريخ دوت صافرات الإنذار للمرة الثالثة خلال نهار اليوم، معلنة عن حالة تأهب لغارة جوية في جميع أنحاء أوكرانيا والعاصمة كييف، وسط أنباء حول ضربات روسية بصواريخ مجنحة من طراز "كاليبر".

ووفقا لخرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم الإعلان كذلك عن حالة التأهب لغارة جوية مساء اليوم في كييف و11 مقاطعة في أوكرانيا.

وبدأت رسائل الإنذار تصل في الساعة 18:10 بتوقيت موسكو، ودوت صفارات الإنذار في مقاطعات فينيتسا ودنيبروبيتروفسك وجيتومير وكييف وكيروفوغراد ونيكولاييف وبولتافا وسومي وخاركوف وتشيركاسي وتشرنيغيف.

ونقلت وسائل إعلام عن القوات الجوية الأوكرانية قولها إن "روسيا تستهدف العاصمة كييف بصواريخ مجنحة"، ووفقا لقنوات إخبارية على "تلغرام"، تحلق 5 صواريخ مجنحة من طراز "كاليبر" نحو مقاطعة فينيتسا، حيث تتواجد مراكز لوجيستية ومرافق تخزين الوقود والعديد من المرافق المهمة للقوات الأوكرانية، بما في ذلك الترسانة 48 في كالينوفكا. كما تم إطلاق تحذير من احتمالية إطلاق صواريخ فرط صوتية من طراز "كينجال".

وأضافت قناة "تلغرام" "milchronicles" أن صواريخ "كاليبر" التي كانت تحلق باتجاه كييف، غيرت اتجاهها بشكل مفاجئ متوجهة إلى مقاطعة جيتومير، وكما توضح القناة، فإن هذا التكتيك ليس جديدا، فقد تم استخدامه في السابق فقط في الهجمات على نظام الطاقة الأوكراني والمنشآت العسكرية الهامة.

وأفادت قناة "فوينييا خرونيكا" المختصة بمتابعة وقائع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بوقوع عدة انفجارات في مقاطعتي كييف وخميلنيتسكي.

ووفقا لصحيفة Military Chronicle، شوهدت صواريخ من طراز "كاليبر" تحلق فوق مقاطعة خميلنيتسكي، وقد يكون هدف الضربة مرة أخرى هو مطار ستاروقسطنطينوف العسكري.

وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، حيث استهدفت الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

واستهدفت الضربات مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، فيما يتم منذ ذلك الحين الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

هذا وأكدت اليوم المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليق على الهجوم على سفينة مدنية روسية في مضيق كيرتش الذي تم تنفيذه فجر يوم السبت، أن الهجمات الإرهابية الأوكرانية لن تمر دون رد، وسيُعاقب مرتكبوها. وقالت الدبلوماسية: "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لمثل هذه الأعمال الهمجية، ولن تمر دون رد، وسوف يعاقب مرتكبوها حتما".

وفي وقت سابق فجر اليوم السبت، تعرضت ناقلة مدنية روسية لهجوم بزوارق مسيرة نفذته القوات الأوكرانية بالقرب من مضيق كيرتش، حيث لم تسجل إصابات في صفوف طاقم الناقلة.

وأعلن مركز التنسيق البحري الروسي تعرض الناقلة لأضرار في مضيق كيرتش خلال الهجوم الأوكراني، حيث قال مصدر لوكالة "تاس": "يمكننا القول إن الناقلة تضررت في المضيق من الجنوب.

الطاقم بخير ولم يصب بأذى". نقلت وكالة "أو أن أن" الأوكرانية عن مصدر بجهاز الأمن الأوكراني، تبني استخبارات كييف للهجوم الإرهابي بزورق مسير على ناقلة نفط روسية، الليلة الماضية في مضيق كيرتش