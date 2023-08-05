رئيس هيئة الأركان يوجه دعوة خاصة للمنظمات الدولية في اليمن

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أكد الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز الاستعداد التام لتقديم كل الدعم والتعاون مع الصليب الاحمر الدولي وتسهيل مهامهم الانسانية
وخلال لقائه اليوم السبت الموافق 5أغسطس 2023م بمدينة مارب، وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي دعا بن عزيز المنظمات الدولية العاملة في المجال الانساني لنقل الصورة الحقيقية للمجتمع الدولي حول المعاناة الانسانية التي فرضتها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني..
وأوضح أن منظمة الحوثي الارهابية تنتهك كل القوانين والاعراف الانسانية ومستمرة في تجنيد الاطفال ولا تلتزم بالقوانين ولا الأخلاق
وأشار إلى أن جماعة الحوثي تستغل المساعدات الانسانية لخدمة حروبها ضد اليمن واليمنيين، وتستخدمها لمجهودها الحربي والاغراض العسكرية، وتحتكر تلك المساعدات لعناصرها وأنصارها.
كما أكد بالتزام القوات المسلحة اليمنية بالقوانين الدولية والقانون الانساني الدولي، وبقواعد الاشتباك، مشيرا أن القوات المسلحة تعمل تحت اطار السلطات الشرعية وتقوم بواجباتها بموجب دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة.
لافتا إلى الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المختطفين والمعتقلين في أقبيتها.. مشيرا إلى وفاة العشرات تحت التعذيب في سجون المليشيا وتعرض الكثير منهم لاعاقات دائمة.