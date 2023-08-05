مدير شرطة مأرب يتحدث عن سر نجاح أجهزة الأمن في احباط مخططات مليشيا الحوثي

السبت 05 أغسطس-آب 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مأرب

عدد القراءات 268

أكد مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى علي حُميد، ان اليقظة والجاهزية العالية للأجهزة الأمنية كانت وراء النجاحات المتكررة في إحباط المخططات الإرهابية لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال مدير عام شرطة محافظة مأرب لـ"قناة BBC" البريطانية: " إن مليشيات الحوثي الإرهابية استخدمت كل وسائل واساليب التضليل والخداع وارسلت عناصر وخلايا إرهابية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة".

وأضاف العميد يحيى حُميد، أن الأجهزة الأمنية بيقظتها وجاهزيتها العالية نجحت في إحباط كافة عمليات التفجير والمخططات الإرهابية لمليشيات الحوثي التي كانت تسعى لتنفيذه في المدينة، مشيرًا إلى ان الأجهزة الأمنية بمأرب لديها طرقها الخاصة في كشف تلك العناصر والخلايا المتورطة مع مليشيات الحوثي الإرهابية.

وجاء تصريح المدير العام لشرطة محافظة مأرب في سياق تقرير تلفزيوني بثته قناة BBC البريطانية عن محافظة مأرب، بالإضافة للتعليق على الفيلم الذي نشره الإعلام الأمني بشرطة المحافظة وكشف عن إحباط الأجهزة الأمنية مخطط إرهابي إيراني بأدوات حوثية لاغتيال عضو مجلس القيادة الرئاسي – محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة في صبيحة عيد الأضحى العام الماضي.