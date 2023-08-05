الانقلاب العسكري الذي أصاب فرنسا ودول الغرب بالجنون .. من يدفع 15دولة أفريقية للمواجهة العسكرية مع الانقلابيين في النيجر . ساعات فاصلة ؟ مدير شرطة مأرب يتحدث عن سر نجاح أجهزة الأمن في احباط مخططات مليشيا الحوثي مؤتمر علمي اسلامي يبدأ أعماله بحضرموت ويدعو الى توحيد الصف لمجابهة التحديات بلاغ تحذيري هام للمواطنين في عدن الهجرة غير الشرعية.. سلطات مالي تفرج عن شابين من اليمن مصادر تكشف عن نظام حوثي خاص موازي للتعليم العام.. بدأ بصعدة وحجة والمعلمون يحصلون على ضعف المرتبات 1029 متهما في قبضة الأمن في المحافظات المحررة خلال يوليو.. انفوجرافيك تصريحات صريحة لوزير الدفاع حول تعز وماذا تحتاج لتحريرها ومؤامرة كبيرة ضدها المجلس العسكري في النيجر يعلن عن خطوات تصعيدية جديدة وحملة اعتقالات واسعة تشمل 6 وزراء لأول مرة منذ 4 أشهر .. الجيش السوداني بمحيط القيادة ومطار الخرطوم بعد معارك طاحنة
أكد مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى علي حُميد، ان اليقظة والجاهزية العالية للأجهزة الأمنية كانت وراء النجاحات المتكررة في إحباط المخططات الإرهابية لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وقال مدير عام شرطة محافظة مأرب لـ"قناة BBC" البريطانية: " إن مليشيات الحوثي الإرهابية استخدمت كل وسائل واساليب التضليل والخداع وارسلت عناصر وخلايا إرهابية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة".
وأضاف العميد يحيى حُميد، أن الأجهزة الأمنية بيقظتها وجاهزيتها العالية نجحت في إحباط كافة عمليات التفجير والمخططات الإرهابية لمليشيات الحوثي التي كانت تسعى لتنفيذه في المدينة، مشيرًا إلى ان الأجهزة الأمنية بمأرب لديها طرقها الخاصة في كشف تلك العناصر والخلايا المتورطة مع مليشيات الحوثي الإرهابية.
وجاء تصريح المدير العام لشرطة محافظة مأرب في سياق تقرير تلفزيوني بثته قناة BBC البريطانية عن محافظة مأرب، بالإضافة للتعليق على الفيلم الذي نشره الإعلام الأمني بشرطة المحافظة وكشف عن إحباط الأجهزة الأمنية مخطط إرهابي إيراني بأدوات حوثية لاغتيال عضو مجلس القيادة الرئاسي – محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة في صبيحة عيد الأضحى العام الماضي.