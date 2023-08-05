بلاغ تحذيري هام للمواطنين في عدن

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حذرت مصلحة خفر السواحل في قطاع خليج عدن، اليوم السبت المواطنين من ممارسة السباحة في الشواطئ خلال شهر أغسطس الجاري وسبتمبر.
واوضحت المصلحة في بلاغ نشرته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن العاصمة المؤقتة عدن تشهد رياح موسمية واضطراب للبحر، وأن الأمواج ستكون مرتفعة بسبب موسم الرياح الذي سيستمر حتى نهاية سبتمبر القادم.. مشيرة الى ان عدن شهدت خلال الأيام الماضية العديد من حالات الغرق كما تم إنقاذ عدد من الأشخاص في سواحل جولد مور والعشاق ورأس عباس والغدير وغيرها.
وطالب البيان من المواطنين عدم الاستهتار بالتحذيرات وضرورة تجاوب الأسر وأولياء الأمور بمنع أبنائهم من ممارسة السباحة خلال الفترة القادمة.
وسبق أن أصدر مركز الأرصاد الجوي بيانات تحذيرية سابقة حول تقلبات شديدة في حالة الطقس من ضمنها الرياح الموسمية الشديدة في خليج عدن.
الجدير بالذكر أن قوات خفر السواحل والأجهزة الأمنية نشرت دوريات على سواحل عدن لتحذير المواطنين من ممارسة السباحة وذلك ضمن جهود الحد من حالات الغرق.