الهجرة غير الشرعية.. سلطات مالي تفرج عن شابين من اليمن

السبت 05 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت السفارة اليمنية في نواكشوط عاصمة مالي أن السلطات هناك، أفرجت الجمعة، عن شابين يمنيين بعد أشهر من احتجازهما.

وذكرت السفارة -في بيان لها- تم الإفراج عن المواطنين اليمنيين سامي جبر العليي، حسان حميد الحزي المسجونين في سجن بامكو المركزي في جمهورية مالي.

‏وأعربت السفارة اليمنية عن شكرها لحكومة مالي على تفهمها قضية المواطنين اليمنيين والتعاون معها والإفراج عنهم.

وكان الشابان اليمنيان احتجزا في أبريل الماضي، أثناء دخولهما الحدود المالية للعبور منها إلى دول مجاورة في رحلة مضنية بهدف الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.