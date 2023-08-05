الهجرة غير الشرعية.. سلطات مالي تفرج عن شابين من اليمن مصادر تكشف عن نظام حوثي خاص موازي للتعليم العام.. بدأ بصعدة وحجة والمعلمون يحصلون على ضعف المرتبات 1029 متهما في قبضة الأمن في المحافظات المحررة خلال يوليو.. انفوجرافيك تصريحات صريحة لوزير الدفاع حول تعز وماذا تحتاج لتحريرها ومؤامرة كبيرة ضدها المجلس العسكري في النيجر يعلن عن خطوات تصعيدية جديدة وحملة اعتقالات واسعة تشمل 6 وزراء لأول مرة منذ 4 أشهر .. الجيش السوداني بمحيط القيادة ومطار الخرطوم بعد معارك طاحنة استقالات وانقسامات تعصف في الجيش الأميركي.. ووزير الدفاع يحذر من الاضطرابات القادمة ابتكار حبة قاتلة للسرطان لا تؤثر على الخلايا السليمة بشرى سارة للسيدات.. حبة سحرية لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة أوكرانيا تقلب موازين المعارك… انفجارات تهز القرم وهجوم بمسيّرات.. ومسؤولون يكشفون التفاصيل
أعلنت السفارة اليمنية في نواكشوط عاصمة مالي أن السلطات هناك، أفرجت الجمعة، عن شابين يمنيين بعد أشهر من احتجازهما.
وذكرت السفارة -في بيان لها- تم الإفراج عن المواطنين اليمنيين سامي جبر العليي، حسان حميد الحزي المسجونين في سجن بامكو المركزي في جمهورية مالي.
وأعربت السفارة اليمنية عن شكرها لحكومة مالي على تفهمها قضية المواطنين اليمنيين والتعاون معها والإفراج عنهم.
وكان الشابان اليمنيان احتجزا في أبريل الماضي، أثناء دخولهما الحدود المالية للعبور منها إلى دول مجاورة في رحلة مضنية بهدف الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.