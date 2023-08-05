الهجرة غير الشرعية.. سلطات مالي تفرج عن شابين من اليمن مصادر تكشف عن نظام حوثي خاص موازي للتعليم العام.. بدأ بصعدة وحجة والمعلمون يحصلون على ضعف المرتبات 1029 متهما في قبضة الأمن في المحافظات المحررة خلال يوليو.. انفوجرافيك تصريحات صريحة لوزير الدفاع حول تعز وماذا تحتاج لتحريرها ومؤامرة كبيرة ضدها المجلس العسكري في النيجر يعلن عن خطوات تصعيدية جديدة وحملة اعتقالات واسعة تشمل 6 وزراء لأول مرة منذ 4 أشهر .. الجيش السوداني بمحيط القيادة ومطار الخرطوم بعد معارك طاحنة استقالات وانقسامات تعصف في الجيش الأميركي.. ووزير الدفاع يحذر من الاضطرابات القادمة ابتكار حبة قاتلة للسرطان لا تؤثر على الخلايا السليمة بشرى سارة للسيدات.. حبة سحرية لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة أوكرانيا تقلب موازين المعارك… انفجارات تهز القرم وهجوم بمسيّرات.. ومسؤولون يكشفون التفاصيل
كشفت مصادر عاملة في قطاع التعليم في اليمن وناشطون، عن تأسيس جماعة الحوثي نظاماً تعليمياً طائفياً في موازاة التعليم العام، عبر سلسلة من المدارس رصدت لها موازنات ضخمة، يحصل فيها الطلاب على الكتب الدراسية مجاناً إلى جانب السكن ووجبات الغذاء، كما يحصل المعلّمون فيها على رواتب شهرية ضعفي رواتب معلمي التعليم العام المقطوعة منذ سبع سنوات.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصادر قولها "إن الجماعة الحوثية بدأت العمل بهذا النظام بشكل محدود في محافظة صعدة (معقلها الرئيسي) ومن ثم محافظة حجة المجاورة، وانتقلت بعد ذلك إلى صنعاء، لكنها هذا العام وسّعت هذه المدارس الطائفية إلى المحافظات الأخرى ووصلت إلى مدينة إب، مع تجنبها التغطية الإعلامية لهذه المدارس؛ خشية ردة الفعل المجتمعية الغاضبة.
المصادر ذكرت أن النظام التعليمي الطائفي الجديد، وُضعت له مناهج دراسية خاصة وكادر تعليمي خاص، تحت مسمى «مدارس شهيد القرآن» نسبة إلى مؤسس الجماعة حسين الحوثي الذي يطلقون عليه هذه التسمية.
وأفادت المصادر بأن هذا النظام التعليمي الطائفي تأسس تحت إشراف عناصر من جماعة «حزب الله» اللبناني، وأنه يحظى بكل الرعاية والاهتمام، وقد وفّرت له كل الإمكانات بما فيها صرف مبالغ إعاشة شهرية للطلبة بهدف خلق جماعة طائفية وتجزئة اليمن على هذا الأساس.