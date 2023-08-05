1029 متهما في قبضة الأمن في المحافظات المحررة خلال يوليو.. انفوجرافيك

السبت 05 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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بلغ عدد الجرائم الجنائية التي رصدتها الاجهزة الامنية في المحافظات المحررة خلال يوليو المنصرم نحو 1295 جريمة جسيمة وغير جسيمة، منها 90 حادثة غير جنائية خلال الفترة نفسها.

وأوضحت التقارير الصادرة عن الأجهزة الأمنية لشهر يوليو ضبطها 855 جريمة جنائية كشف عن أسبابها وملابساتها الحقيقية، وضبط مرتكبيها، فيما لا زالت إجراءات البحث والتحري حول بقية الجرائم مستمرة لكشف ملابساتها ومرتكبيها لضبطهم وتقديمهم للعدالة.

وأشارت إلى ضبط الأجهزة الأمنية خلال نفس الفترة 1029 مطلوبا أمنيا وجنائيا على ذمة تورطهم بقضايا وجرائم جنائية خلال فترات سابقة، مؤكدة أن معظمهم كانت أسماؤهم مدرجة ضمن القوائم السوداء، فيما عمم على جميعهم في مختلف النقاط والمراكز والمنافذ الأمنية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت وقوع 90 حادثة غير جنائية خلال يوليو من العام الجاري توزعت بين حوادث حريق وماسات كهربائية، وحوادث سقوط وغرق، وإصابات عمل، وقضايا انتحار، واختناق.