الهجرة غير الشرعية.. سلطات مالي تفرج عن شابين من اليمن مصادر تكشف عن نظام حوثي خاص موازي للتعليم العام.. بدأ بصعدة وحجة والمعلمون يحصلون على ضعف المرتبات 1029 متهما في قبضة الأمن في المحافظات المحررة خلال يوليو.. انفوجرافيك تصريحات صريحة لوزير الدفاع حول تعز وماذا تحتاج لتحريرها ومؤامرة كبيرة ضدها المجلس العسكري في النيجر يعلن عن خطوات تصعيدية جديدة وحملة اعتقالات واسعة تشمل 6 وزراء لأول مرة منذ 4 أشهر .. الجيش السوداني بمحيط القيادة ومطار الخرطوم بعد معارك طاحنة استقالات وانقسامات تعصف في الجيش الأميركي.. ووزير الدفاع يحذر من الاضطرابات القادمة ابتكار حبة قاتلة للسرطان لا تؤثر على الخلايا السليمة بشرى سارة للسيدات.. حبة سحرية لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة أوكرانيا تقلب موازين المعارك… انفجارات تهز القرم وهجوم بمسيّرات.. ومسؤولون يكشفون التفاصيل
بلغ عدد الجرائم الجنائية التي رصدتها الاجهزة الامنية في المحافظات المحررة خلال يوليو المنصرم نحو 1295 جريمة جسيمة وغير جسيمة، منها 90 حادثة غير جنائية خلال الفترة نفسها.
وأوضحت التقارير الصادرة عن الأجهزة الأمنية لشهر يوليو ضبطها 855 جريمة جنائية كشف عن أسبابها وملابساتها الحقيقية، وضبط مرتكبيها، فيما لا زالت إجراءات البحث والتحري حول بقية الجرائم مستمرة لكشف ملابساتها ومرتكبيها لضبطهم وتقديمهم للعدالة.
وأشارت إلى ضبط الأجهزة الأمنية خلال نفس الفترة 1029 مطلوبا أمنيا وجنائيا على ذمة تورطهم بقضايا وجرائم جنائية خلال فترات سابقة، مؤكدة أن معظمهم كانت أسماؤهم مدرجة ضمن القوائم السوداء، فيما عمم على جميعهم في مختلف النقاط والمراكز والمنافذ الأمنية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت وقوع 90 حادثة غير جنائية خلال يوليو من العام الجاري توزعت بين حوادث حريق وماسات كهربائية، وحوادث سقوط وغرق، وإصابات عمل، وقضايا انتحار، واختناق.