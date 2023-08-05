تصريحات صريحة لوزير الدفاع حول تعز وماذا تحتاج لتحريرها ومؤامرة كبيرة ضدها

السبت 05 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 414

قال وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن، محسن الداعري، إن "قوات الجيش في محور تعز قادرة على تحرير المحافظة متى ما حصلت على الإمكانات اللازمة"، مشيراً إلى أنها "تستحق الدعم والمساندة حتى تصل إلى المكانة التي تليق بها وتتحرر بجهود أبنائها".

وأضاف الداعري في مقابلة مع صحيفة "عكاظ" أن "تعز تواجه تآمراً كبيراً تقوم به مليشيا الحوثي عبر عناصرها وأدواتها بهدف افتعال الفوضى والتخريب، ومن ثم تقوم عبر إعلامها بالترويج ونشر الشائعات المغرضة"، حسب ما نشره إعلام محور تعز.

وأشار إلى أن "وحدات الجيش الوطني في محور تعز والمقاومة المساندة خاضت وما زالت معارك شرسة وصمدت سنوات امام مليشيا الحوثي".

وأشاد الفريق الداعري "بأبناء تعز في صفوف الجيش والمقاومة والحاضنة الشعبية، بوصفهم أبطال شجعان في الدفاع عن تعز ومواجهة آلة الموت الحوثية".

ولفت إلى أن "الجيش الوطني استطاع الصمود في مأرب والجوف والضالع وتعز، وأن عدداً من الألوية والوحدات بقيت متماسكة وحررت أماكن شاسعة".

وحسب ما ذكره وزير الدفاع فقد "صعدت مليشيا الحوثي في أكثر من جبهة، واستهدفت عددا من قيادات الجيش الوطني خلال الهدنة في مأرب ويافع والضالع واستمرت في خرقها ورفضها المستمر لجهود إحلال السلام".

وأكد الفريق الداعري أن "الجيش الوطني جاهز بخططه للتعامل مع أي محاولات حوثية لإفشال جهود السلام، والضغط على الانقلابيين للعودة إلى طاولة المفاوضات".