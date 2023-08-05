السفارة الكويتية تصدر بيان بشأن الاضطرابات الأمنية في لبنان

السبت 05 أغسطس-آب 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 196

نبهت السفارة الكويتية لدى لبنان رعاياها بالتزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية، كما دعتهم إلى التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.

وقالت السفارة في بيان: "تهيب سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بمواطني دولة الكويت المتواجدين في الجمهورية اللبنانية، التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".

وأضاف البيان أن "السفارة على أتم استعداد لتواصل المواطنين الكرام بخصوص أية استفسارات".

وحذرت أيضا السفارة السعودية لدى لبنان رعاياها من التواجد أو الاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، مطالبة المواطنين السعوديين بمغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة.

وخلال الفترة الأخيرة، شهد مخيم "عين الحلوة" الفلسطيني في لبنان اشتباكات مسلحة بين عناصر حركة "فتح" وتنظيم "جند الشام"، حيث أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح عدد ملحوظ من سكان المخيم