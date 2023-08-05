مليشيا الحوثي تمنع سكان أحد الحارات في الحديدة من التنزه في الكورنيش..تفاصيل

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طالب سكان وأهالي حارة اليمن في مديرية الميناء بمدينة الحديدة سلطة المحافظة الحوثية بوقف وإزالة الخيم الخشبية التي بناها متنفذون مدعومين من قيادات حوثية على كورنيش الساحل أمام فندق الخزان.
وقالت مصادر محلية أن المتنفذين سطوا على مساحة كبيرة من الكورنيش المقابل لفندق الخزان وقاموا بوضع خيم خشبية خاصة بهم في المساحة المسطو عليها بدون اي تراخيص وقاموا بمنع أهالي حارة اليمن المجاورين للفندق من السباحة بحجة انه متنزه خاص بهم..
وأشارت المصادر أن مستأجري الكورنيش في هذه المساحة يقومون بتأجير كراسي الجلوس للوافدين والزوار والقادمين للتنزه من المدينة بمبلغ 1500 ريال للساعة الواحدة وهو ما وصفته المصادر بالنصب والاحتيال تحت مظلة أنهم مستأجرين الكورنيش.
وأكدت المصادر أن المتنفذين والمستأجرين منهم يتخاطبون مع الأسر والافراد الراغبين بالسباحة والتنزه في هذه الأماكن بلغة التحدي والتهديد والسب والشتم مدعومين بعناصر مسلحة تتبع الميليشيات الحوثية الإرهابية