إنقاذ (5)صيادين وفقدان آخر بعد غرق قاربهم في بحر عرقة بشبوة

السبت 05 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تعرض قارب صيد يقل ستة صيادين من أبناء محافظة الحديدة، لغرق قاربهم بالقرب من أحد سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة.

وذكرت مصادر محلية ان قارب صيد يقل ستة صيادين، تعرض صباح الجمعة، الموافق "4"أغسطس2023م للانقلاب والغرق بسبب الأمواج الشديدة في بحر عرقة برضوم شبوة.

وأكدت المصادر إنقاذ 5 من الصيادين، فيما لازال السادس مفقود بعرض البحر حتى اللحظة