السعودية تعلن رسميا استضافة اجتماع في جدة بشأن الأزمة الأوكرانية أحد شيوخ مأرب يعفو عن قاصر قتل ابنه بالخطأ( صورة للانسانيه وثقها الاعلام) اليمن... مقبرة النساء..تفاصيل وزير الدفاع اليمني يعلن جاهزية الجيش للتعامل مع اي تحركات حوثية لافشال جهود السلام. إستشهاد طفل بإنفجار لغم حوثي أثناء جمعه الاحطاب لأسرته بمنطقة الجاح ريف مديرية بيت الفقيه بالحديدة الحكومة اليمنية تكشف عن خسائر مليارية خلال عام ونصف ما هي تكلفة تغيير إسم تويتر إلى X تعرف على الكلفة الباهظة التي تلقاها ماسك؟ إعدام سعودي عذب زوجته حتى الموت أمام أولاده اختراق حساب احد أشهر الدعاة ومشايخ العلم في الخليج وفاة "سبعة " أشخاص بصواعق رعدية في خمس محافظات يمنية(اسماء)
أعلنت السعودية، الجمعة، رسميا أنها سوف تستضيف اجتماعا لمُستشاري الأمن الوطني، وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة، السبت، الموافق 5 أغسطس/آب الجاري، وذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وذكر البيان أن “استضافة هذا الاجتماع تأتي استمراراً للمبادرات الإنسانية، والجهود التي بذلها في هذا الإطار، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والاتصالات التي أجراها، مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة، وإبداءه استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم، ودعمها لجميع الجهود والمبادرات الرامية للتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية”، طبقا لما نقلته “واس”.
وأضاف البيان: “تتطلع حكومة المملكة، أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز الحوار والتعاون من خلال تبادل الآراء والتنسيق، والتباحث على المستوى الدولي حول السبل الكفيلة لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية، وبما يعزز السلم والأمن الدوليين، ويجنب العالم المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية للأزمة”.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت، الأربعاء، عن قمة السلام بشأن الأزمة الأوكرانية المقرر إقامتها بجدة في السعودية، إنها “لا تتوقع أن تؤدي إلى أي نتائج في نهايتها، لكنها تهدف إلى مواصلة الحوار مع الدول حول العالم حول كيفية تحقيق سلام عادل ودائم في نهاية هذه الحرب”.
من جانبه، قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، الأربعاء، إن فريقه يستعد لقمة سلام مقبلة في السعودية.
وكتب في منشور عبر تيليجرام: “نواصل التحضير للاجتماع الثاني على مستوى مستشاري الأمن القومي والمستشارين السياسيين لقادة الدول في المملكة العربية السعودية. ستكون مكرسة لمبادئ السلام الأساسية على أساس صيغة السلام (التي طرحها) الرئيس فولوديمير زيلينسكي