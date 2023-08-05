أحد شيوخ مأرب يعفو عن قاصر قتل ابنه بالخطأ( صورة للانسانيه وثقها الاعلام)

السبت 05 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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عفا شيخ قبلي بمحافظة مأرب اليمنية، عن قاصر قتل نجله بالخطأ، في موقف إنساني مؤثر قوبل بإشادة واسعة من قبل المجتمع المحلي.

وقالت مصادر محلية، إن مشائخ قبلية في مأرب بقيادة الشيخ مفرح بحيبح أعلنوا الجمعة، العفو عن قاتل ابنهم بعد قيام أسرة الجاني بتسليمه لهم.

وبحسب مصادر محلية، فإن حادثة قتل الشاب “علي أحمد بحيبح” وقعت بالخطأ من قبل الفتى “محيط محسن” من أبناء محافظة إب.

وكان عدد من مشائخ ووجهاء وقادة محافظة إب قد تقدموا بطلب العفو والصفح من أولياء دم المجني عليه علي احمد سعيد بحيبح، عن قاتله عن طريق الخطأ الشاب "محيط محسن طه حمله"، ينتمي لمحافظة إب.

وبعد وصول الشخصيات الاجتماعية والقيادات العسكرية الى منزل الشيخ مفرح بحيبح، وخلال اجتماع قبلي موسع قام الشيخ أحمد سعيد بحيبح بالعفو عن قاتل نجله وسط ترحيب ومباركة وإشادة واسعة من قبل الحضور.

من جهتهم أشاد المشائخ الحضور بالموقف الانساني لآل بحيبح، كما أشادوا بمساعي الشيخ /مفرح بحيبح في ذلك".

هذا وحضر الموقف الانساني والاجتماع القبلي الموسع عدد من مشائخ القبائل والقيادات العسكرية من مختلف محافظات الجمهورية بمحافظة مأرب.

وشهدت مأرب خمس حالات عفو قتل مماثلة منذ مطلع العام الجاري.