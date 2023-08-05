أحد شيوخ مأرب يعفو عن قاصر قتل ابنه بالخطأ( صورة للانسانيه وثقها الاعلام) اليمن... مقبرة النساء..تفاصيل وزير الدفاع اليمني يعلن جاهزية الجيش للتعامل مع اي تحركات حوثية لافشال جهود السلام. إستشهاد طفل بإنفجار لغم حوثي أثناء جمعه الاحطاب لأسرته بمنطقة الجاح ريف مديرية بيت الفقيه بالحديدة الحكومة اليمنية تكشف عن خسائر مليارية خلال عام ونصف ما هي تكلفة تغيير إسم تويتر إلى X تعرف على الكلفة الباهظة التي تلقاها ماسك؟ إعدام سعودي عذب زوجته حتى الموت أمام أولاده اختراق حساب احد أشهر الدعاة ومشايخ العلم في الخليج وفاة "سبعة " أشخاص بصواعق رعدية في خمس محافظات يمنية(اسماء) أستمرار الحرب.. اليوتيوب يشن حربا ضارية ويغلق قنوات حوثية جديدة..تفاصيل
عفا شيخ قبلي بمحافظة مأرب اليمنية، عن قاصر قتل نجله بالخطأ، في موقف إنساني مؤثر قوبل بإشادة واسعة من قبل المجتمع المحلي.
وقالت مصادر محلية، إن مشائخ قبلية في مأرب بقيادة الشيخ مفرح بحيبح أعلنوا الجمعة، العفو عن قاتل ابنهم بعد قيام أسرة الجاني بتسليمه لهم.
وبحسب مصادر محلية، فإن حادثة قتل الشاب “علي أحمد بحيبح” وقعت بالخطأ من قبل الفتى “محيط محسن” من أبناء محافظة إب.
وكان عدد من مشائخ ووجهاء وقادة محافظة إب قد تقدموا بطلب العفو والصفح من أولياء دم المجني عليه علي احمد سعيد بحيبح، عن قاتله عن طريق الخطأ الشاب "محيط محسن طه حمله"، ينتمي لمحافظة إب.
وبعد وصول الشخصيات الاجتماعية والقيادات العسكرية الى منزل الشيخ مفرح بحيبح، وخلال اجتماع قبلي موسع قام الشيخ أحمد سعيد بحيبح بالعفو عن قاتل نجله وسط ترحيب ومباركة وإشادة واسعة من قبل الحضور.
من جهتهم أشاد المشائخ الحضور بالموقف الانساني لآل بحيبح، كما أشادوا بمساعي الشيخ /مفرح بحيبح في ذلك".
هذا وحضر الموقف الانساني والاجتماع القبلي الموسع عدد من مشائخ القبائل والقيادات العسكرية من مختلف محافظات الجمهورية بمحافظة مأرب.
وشهدت مأرب خمس حالات عفو قتل مماثلة منذ مطلع العام الجاري.