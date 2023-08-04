إستشهاد طفل بإنفجار لغم حوثي أثناء جمعه الاحطاب لأسرته بمنطقة الجاح ريف مديرية بيت الفقيه بالحديدة الحكومة اليمنية تكشف عن خسائر مليارية خلال عام ونصف ما هي تكلفة تغيير إسم تويتر إلى X تعرف على الكلفة الباهظة التي تلقاها ماسك؟ إعدام سعودي عذب زوجته حتى الموت أمام أولاده اختراق حساب احد أشهر الدعاة ومشايخ العلم في الخليج وفاة "سبعة " أشخاص بصواعق رعدية في خمس محافظات يمنية(اسماء) أستمرار الحرب.. اليوتيوب يشن حربا ضارية ويغلق قنوات حوثية جديدة..تفاصيل حريق يلتهم مخيما للمهاجرين الافارقه شرق مدينة مارب ترامب أمام المحكمة في ثالث قضية جنائية تُرفع ضده والقاضية وجهت لها تحذير خاص: خلافات بين الحوثيين وقائمة سوداء وفضيحة تتسبب باستقالات جماعية في جامعة العلوم والتكنولوجيا
استشهد اليوم الجمعة الموافق 4/أغسطس2023م طفل كان يجمع الحطب لأسرته إثر إنفجار لغم حوثي في منطقة الجاح الريفية .
وقالت مصادر حقوقية في تغريدات مقتضبة على صفحات التواصل الاجتماعي، رصدها محرر"مأرب برس"،ان لغم حوثي انفجر في منطقة الجاح الأسفل التابعة إدارياً لمديرية بيت الفقيه والواقعة جنوب الحديدة أدى إلى الى إستشهاد "الطفل محمد سليمان هبل" البالغ من العمر تسع سنوات ضحية جديدة لإنفجار لغم كان يجمع الاحطاب.
وسبق هذا الطفل أطفال آخرون هذا الأسبوع ما بين قتيل وجريح ضحايا لألغام الموت الحوثية في حوادث تكررت أكثر من مرة في محافظة الحديدة التي تعمدت مليشيا الإجرام الحوثية تحويلها إلى حقل كبير من الألغام.
في حين يستمر مسلسل جرائم الألغام الحوثية للفتك بضحايا مدنيين أبرياء نتيجة للزرع العشوائي لألغام الموت الحوثية في القرى والطرقات وأماكن تجمع المدنيين.
يأتي هذا في ظل صمت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقيةوالدولية المختصة وتماهيها وخضوعها لإرادة وقرارات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران