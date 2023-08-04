ما هي تكلفة تغيير إسم تويتر إلى X تعرف على الكلفة الباهظة التي تلقاها ماسك؟

الجمعة 04 أغسطس-آب 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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يرى خبراء ومحللون أن إقدام الملياردير الأميركي إيلون ماسك، على تغيير شعار منصة “تويتر” قد أفقد علامتها التجارية ما بين 4 مليارات إلى 20 مليار دولار، وفق تقرير لوكالة “بلومبرغ”.

وأوضح ستيف سوسي، مدير الاتصال في شركة عالمية متخصصة في استراتيجيات العلامات التجارية أن “شركة توتير كان قد استغرق الأمر منها أكثر من 15 عاما لكسب هذا القدر من الأسهم في جميع أنحاء العالم، لذا فإن خسارة Twitter كاسم تجاري يمثّل ضربة مالية كبيرة”.

وكان ماسك والرئيسة التنفيذية لـ”تويتر” ليندا ياكارينو قد كشفا النقاب عن الشعار الجديد، وتظهر فيه علامة X بيضاء اللون على خلفية سوداء بدلا من رمز الطائر الأزرق المعتاد.

وغرّدت ياكارينو على حسابها قائلة “إكس هنا! فلنفعلها”، كما نشرت صورة للشعار الجديد من على مقر الشركة في سان فرانسيسكو