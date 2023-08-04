آخر الاخبار

ما هي تكلفة تغيير إسم تويتر إلى X تعرف على الكلفة الباهظة التي تلقاها ماسك؟ إعدام سعودي عذب زوجته حتى الموت أمام أولاده اختراق حساب احد أشهر الدعاة ومشايخ العلم في الخليج وفاة "سبعة " أشخاص بصواعق رعدية في خمس محافظات يمنية(اسماء) أستمرار الحرب.. اليوتيوب يشن حربا ضارية ويغلق قنوات حوثية جديدة..تفاصيل حريق  يلتهم مخيما للمهاجرين الافارقه شرق مدينة مارب ترامب أمام المحكمة في ثالث قضية جنائية تُرفع ضده والقاضية وجهت لها تحذير خاص: خلافات بين الحوثيين وقائمة سوداء وفضيحة تتسبب باستقالات جماعية في جامعة العلوم والتكنولوجيا دولة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم - تجاوزت 51 مئوية هل ستقبل الأطراف اليمنية دخول العراق وسيطاً موثوقاً لوقف الحرب؟ .. تقرير

ما هي تكلفة تغيير إسم تويتر إلى X تعرف على الكلفة الباهظة التي تلقاها ماسك؟

الجمعة 04 أغسطس-آب 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
عدد القراءات 51

 يرى خبراء ومحللون أن إقدام الملياردير الأميركي إيلون ماسك، على تغيير شعار منصة “تويتر” قد أفقد علامتها التجارية ما بين 4 مليارات إلى 20 مليار دولار، وفق تقرير لوكالة “بلومبرغ”.

وأوضح ستيف سوسي، مدير الاتصال في شركة عالمية متخصصة في استراتيجيات العلامات التجارية أن “شركة توتير كان قد استغرق الأمر منها أكثر من 15 عاما لكسب هذا القدر من الأسهم في جميع أنحاء العالم، لذا فإن خسارة Twitter كاسم تجاري يمثّل ضربة مالية كبيرة”.

وكان ماسك والرئيسة التنفيذية لـ”تويتر” ليندا ياكارينو قد كشفا النقاب عن الشعار الجديد، وتظهر فيه علامة X بيضاء اللون على خلفية سوداء بدلا من رمز الطائر الأزرق المعتاد.

وغرّدت ياكارينو على حسابها قائلة “إكس هنا! فلنفعلها”، كما نشرت صورة للشعار الجديد من على مقر الشركة في سان فرانسيسكو

إقراء أيضاً
نصائح هامة وضرورية للتعامل مع العقم لدى الذكور
تويوتا تسحر عشاقها كليا بسيارة الجديدة
اكتشاف هام قد يخلّص مرضى السرطان في مراحل متأخرة من تطور الورم
الاعلان عن وصول ميزة جديدة على واتساب - تعرف على طريقة الاستخدام
بعد الرسائل الصوتية.. ميزة مطورة من واتس آب بانتظارك
معلومات لأول مرة… أخصائي أورام يكشف مواعيد تطور سرطان الرئة لدى المدخنين
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول