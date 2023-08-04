ما هي تكلفة تغيير إسم تويتر إلى X تعرف على الكلفة الباهظة التي تلقاها ماسك؟ إعدام سعودي عذب زوجته حتى الموت أمام أولاده اختراق حساب احد أشهر الدعاة ومشايخ العلم في الخليج وفاة "سبعة " أشخاص بصواعق رعدية في خمس محافظات يمنية(اسماء) أستمرار الحرب.. اليوتيوب يشن حربا ضارية ويغلق قنوات حوثية جديدة..تفاصيل حريق يلتهم مخيما للمهاجرين الافارقه شرق مدينة مارب ترامب أمام المحكمة في ثالث قضية جنائية تُرفع ضده والقاضية وجهت لها تحذير خاص: خلافات بين الحوثيين وقائمة سوداء وفضيحة تتسبب باستقالات جماعية في جامعة العلوم والتكنولوجيا دولة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم - تجاوزت 51 مئوية هل ستقبل الأطراف اليمنية دخول العراق وسيطاً موثوقاً لوقف الحرب؟ .. تقرير
يرى خبراء ومحللون أن إقدام الملياردير الأميركي إيلون ماسك، على تغيير شعار منصة “تويتر” قد أفقد علامتها التجارية ما بين 4 مليارات إلى 20 مليار دولار، وفق تقرير لوكالة “بلومبرغ”.
وأوضح ستيف سوسي، مدير الاتصال في شركة عالمية متخصصة في استراتيجيات العلامات التجارية أن “شركة توتير كان قد استغرق الأمر منها أكثر من 15 عاما لكسب هذا القدر من الأسهم في جميع أنحاء العالم، لذا فإن خسارة Twitter كاسم تجاري يمثّل ضربة مالية كبيرة”.
وكان ماسك والرئيسة التنفيذية لـ”تويتر” ليندا ياكارينو قد كشفا النقاب عن الشعار الجديد، وتظهر فيه علامة X بيضاء اللون على خلفية سوداء بدلا من رمز الطائر الأزرق المعتاد.
وغرّدت ياكارينو على حسابها قائلة “إكس هنا! فلنفعلها”، كما نشرت صورة للشعار الجديد من على مقر الشركة في سان فرانسيسكو