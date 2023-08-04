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إعدام سعودي عذب زوجته حتى الموت أمام أولاده

الجمعة 04 أغسطس-آب 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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نفذّت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، حكم القتل تعزيرا بحق متهم ثبت تورطه في جريمة قتل زوجته. وأصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)،

قالت فيه إن المتهم بندر بن ذيب بن زيد الدوسري، الذي يحمل الجنسية السعودية، قتل زوجته منيرة بنت سعد بن مسفر الدوسري بالتعذيب والضرب بعصا خشبية صلبة على رأسها وسائر جسدها، بما انتهى إلى وفاتها.  

واعتدى الزوج على المجني عليها لنشوب خلافات بينهما، قبل أن تضبط الجهات الأمنية الجاني، ومن ثم إحالته للمحكمة المختصة. وأضاف بيان الوزارة أن المتهم تأصل الإجرام في نفسه لعدة شواهد، منها: "بشاعة الجريمة من قتله زوجته في بيتها، وعدم مراعاة حقها الشرعي والنظامي، وأمومتها لأولاده الذين تواجدوا في المنزل لحظة ارتكاب الجريمة"

. تابعت الوزارة: "تم الحكم بقتل الجاني تعزيرا، وأيدته محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، حتى صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأُيد من مرجعه". أكدت الوزارة على تنفيذ حكم القتل تعزيرا اليوم الخميس بمنطقة الرياض.

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