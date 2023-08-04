اختراق حساب احد أشهر الدعاة ومشايخ العلم في الخليج

الجمعة 04 أغسطس-آب 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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تعرض حساب الشيخ عثمان الخميس على الانستغرام للاختراق، بحسب ما أعلنت الشيخ عبر حساباته على المواقع أخرى.

وتعرض الحساب للاختراق من قبل احد الأشخاص من الطائفة الشيعية ، والذي نشر بعض المنشورات الخاصة بالطائفة.