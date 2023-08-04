الجمعة 04 أغسطس-آب 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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توفي 7 أشخاص جراء الأمطار والصواعق الرعدية المصاحبة لها، خلال الساعات القليلة الماضية، في خمس محافظات يمنية، وفقاً لمصادر محلية.

وقالت مصادر محلية في صعدة، ان ثلاثة أشخاص قتلو جراء صاعقة رعدية في منطقة "آل سالم"، فيما أصيب أربعة آخرون بنفس السبب في منطقة "درب وداعة".

وكانت الصواعق تسببت في وفاة شخص في

محافظة"المحويت يدعى عبدالخالق محمد مسعود،

محافظة ريمة وفاة راشد يوسف الحفصي، في مديرية كسمة بمحافظة ريمة، ومحمد صغير جنيد، في منطقة الجنادية بمديرية بيت الفقيه الحديدة، وزوجة بندر ناصر الفلاحي في منطقة يريم بمحافظة إب