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حريق  يلتهم مخيما للمهاجرين الافارقه شرق مدينة مارب

الجمعة 04 أغسطس-آب 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- مأرب
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 التهتمت النيران ظهر اليوم مخيما يأوي عشر أسر من اللاجئين من الجنسية الأثيوبية، في مخيم غصن، شرق مدينة مارب بمديرية الوادي.

وأضافت المصادر أن سبب اندلاع الحريق هو غاز الطهي لحظة هبوب رياح عاتية تسبب في وصول أجزاء من الخيام اثناء تحركها الى تلامسها بنيران الطهي .

وأشارت المصادر الى وقوع خسائر مادية جراء الحريق من بينها ٤ اسطوانات غاز، دون تسجيل اي ضحايا من اللاجئين.

وفي السياق قالت الوحدة التنفيذية للنازحين بمارب، إنه منذ يناير 2023 سجل احتراق مأوى ل143 أسرة نازحة من بينها 10 اسر من المهاجرين الأفارقة. وأضافت في بيان اليوم الجمعة، أن الحرائق أدت لوفاة 6 نازحين وإصابة 18 آخرين.

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