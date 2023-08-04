ترامب أمام المحكمة في ثالث قضية جنائية تُرفع ضده والقاضية وجهت لها تحذير

الجمعة 04 أغسطس-آب 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، امام محكمة واشنطن، ببراءته ضد اتهامات بخصوص محاولاته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وبلغ ترامب مقر محكمة فيدرالية قرب مبنى الكابيتول الأميركي الذي اقتحمه أنصاره لمحاولة منع النقل السلمي للسلطة لخلفه، الديمقراطي، جو بايدن.

وتلت القاضية الفيدرالية، موكسيلا بوديايا، لائحة الاتهامات الأربعة على ترامب وعقوبات السجن المترتبة عن كل واحدة منها وسألت الرئيس السابق إن كان فهم تفاصيلها.

وحذرت القاضية ترامب من مناقشة التهم الموجهة إليه مع شهود القضية، وحددت جلسة الاستماع المقبلة، في 28 أغسطس، حيث من المتوقع أن ينوب عنه محاموه مع اقتراب انطلاق حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وندد الرئيس السابق بـ"يوم حزين جدا" للولايات المتحدة، معتبرا أن توجيه التهم له "اضطهاد لخصم سياسي".

وكإجراء اعتيادي، أبلغت القاضية ترامب أنه سيواجه أمرا بالتوقيف في حال خرق شروط الإفراج عنه.

وغادر ترامب مقر المحكمة الفيدرالية، وسيعود إلى مسار الحملة حيث يسعى للعودة إلى البيت الأبيض بمناسبة انتخابات الرئاسة لعام 2024، إذا فاز بترشيح الحزب الجمهوري.

وصدرت، الثلاثاء الماضي، لائحة اتهام لترامب من المستشار الخاص بوزارة العدل جاك سميث، وقد تؤدي به إلى عقوبة بالسجن لمدة عام في حالة الإدانة.

وهذه ثالث قضية جنائية تُرفع ضد ترامب في أقل من ستة أشهر.