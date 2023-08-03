أمريكا تبدأ بنتف ريش طهران في هرمز بإجراء غير مسبوق

الخميس 03 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 135

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية، نشر قوات على سفن تجارية في مضيق هرمز لمنع هجمات إيران عليها.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين عسكريين قولهم، إن الولايات المتحدة تبحث وضع قوات مسلحة على متن البواخر التجارية التي تعبر مضيـق هرمز للتصدي للمضايقات الإيرانية.

يأتي ذلك، بعد يوم واحد على إطلاق إيران مناورات “الاقتدار” في جزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة من قبلها، والتي تهدف (المناورات) إلى إظهار القدرة الدفاعية والقتالية لقوات البحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري في حماية أمن الخليج والجزر الإماراتية المُحتلة.

هذه المناورات أتت بعد أسبوعين من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستنشر مدمرة وطائرات مقاتلة من طرازي “إف-35″ و”إف-16” في الشرق الأوسط لردع إيران عن مصادرة سفن في الخليج. وذلك بعد محاولة القوات البحرية الإيرانية مصادرة سفينتين تجاريتين في مضـيق هرمز وخليج عمان.

في هذا السياق، ترى دراسة حديثة لمعهد واشنطن أنه سيكون من الحكمة لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن تكثف دورياتها البحرية والجوية حول مضيـق هرمز، والعمل على توفير غطاء للسفن التي تمر عبر مضيق هرمز، محذرة من خطورة اندلاع حرب سفن في تلك المنطقة.

وأكدت الدراسة ضرورة التأكد من فعالية القوات التي دفعت بها واشنطن إلى منطقة الخليج، لكن في الوقت ذاته فإنه يجب إرسال رسالة دبلوماسية قوية لإيران بأن الولايات المتحدة مستعدة إذا لزم الأمر لاستخدام القوة من أجل حماية السفن