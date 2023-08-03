مباحثات يمنية أمريكية تسلط الضوء على وحدة اليمن وجهود إنهاء الحرب - الشرعية تتمسك بـ المرجعيات وواشنطن تُجدد دعمها لـ الرئاسي

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بحث وزير الخارجية أحمد بن مبارك، الخميس، مع السفير الامريكي لدى اليمن ستيفن فاجن لمناقشة مستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن بن مبارك تطرق لجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، في دعم مساعي إحلال السلام في البلاد.
وأكد بن مبارك، ترحيب الحكومة بكافة المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب التي شنتها جماعة الحوثي وبما يكفل رفع المعاناة عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته بإحلال السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.
بدوره، جدد السفير الامريكي موقف بلاده الداعم لجهود المبعوث الأممي في سبيل تحقيق السلام في اليمن، مؤكداً موقف بلاده الثابت بدعم مجلس القيادة الرئاسي، وأمن ووحدة واستقرار اليمن.
وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن في بيان لها على تويتر، بأن السفير فاجن ناقش مع وزير الخارجية بن مبارك الجهود المبذولة لدفع عملية السلام وتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني.