البنك المركزي اليمني يكشف حقيقة إيداع مليار سعودي في حساباته كدفعة أولى من الدعم السعودي

الخميس 03 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - متابعات

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قال البنك المركزي اليمني اليوم الخميس بإن السعودية أودعت مليار ريال سعودي (نحو 266.563 مليون دولار) في حساباته كدفعة أولى من الدعم الاقتصادي الذي أعلنته المملكة قبل يومين والبالغ 1.2 مليار دولار.

وأكد البنك المركزي اليمني ومقره عدن في بيان اليوم الخميس على موقعه الرسمي نقلاً عن مصدر إعلامي في البنك صحة ما ورد من تداولات بمختلف شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية المختلفة عن دخول ما يقارب مليار ريال سعودي، والذي يمثل الدفعة الأولى من دعم الموازنة العامة للدولة.



وأضاف أن الدعم السعودي سيمكنه من الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة والتحكم بمعدلات التضخم والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهامه والضرورية.

وقالت السعودية يوم الثلاثاء الماضي بإن الدعم الاقتصادي الجديد لليمن يهدف إلى تغطية عجز الموازنة ودعم المرتبات والأجور ونفقات تشغيل المؤسسات والهيئات الحكومية الخدمية وضمان تحقيق الأمن الغذائي.

وقال مسؤول كبير في المركزي اليمني لرويترز، مشترطا عدم نشر اسمه ومنصبه، إن الدعم السعودي سيساعد في تعويض النقص الكبير في إيرادات وعائدات الحكومة المعترف بها دوليا، والتي تكبدت خسائر تفوق المليار دولار بسبب توقف تصدير النفط الخام.