تفاصيل لقاء وزير الخارجية اليمني بالسفير الأمريكي لدى اليمن

الخميس 03 أغسطس-آب 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 161

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك اليوم السفير الامريكي لدى اليمن ستيفن فاجن لمناقشة مستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.

وتطرق بن مبارك لجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في دعم مساعي إحلال السلام، مشيداً بجهود المملكة العربية السعودية المستمر في كافة المجالات وبالدعم الاقتصادي الأخير لمساندة اليمن، مؤكداً ترحيب الحكومة بكافة المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية وبما يكفل رفع المعاناة عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته بإحلال السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.

من جانبه جدد السفير الأمريكي موقف بلاده الداعم لجهود المبعوث الأممي في سبيل تحقيق السلام في اليمن، مؤكداً موقف بلاده الثابت بدعم مجلس القيادة الرئاسي، وأمن ووحدة واستقرار اليمن.