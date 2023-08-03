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بوتين يعلن لأول مرة عن توقيع اتفاقيات هامة مع 4 دول عربية

الخميس 03 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إعداد اتفاقيات تجارية مع مصر والجزائر والمغرب وتونس، مشيرا إلى أهمية التعاون مع باقي دول إفريقيا.

 وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة: "نعد اتفاقيات حول منطقة للتجارة الحرة مع مصر والمغرب وتونس والجزائر بشمال إفريقيا، وهناك العديد من نقاط التنمية في القارة، ودول أخرى تحظى بالاهتمام".

وتابع: "علينا عدم تجاهل مناطق أخرى في القارة الإفريقية، فالقارة ضخمة، ووفقا للكثير من الخبراء فالتطور هناك إيجابي بشكل كبير للغاية وستلحق بما فقدته القارة خلال العقود الماضية".

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة تناول هذه القضايا بشكل شامل

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