وكيل الداخلية اللواء محمد سالم يشيد بجهود أبناء محافظة ريمة وأحرار اليمن

الخميس 03 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 317

أثنى وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن / محمد سالم بن عبود الشريف على الجهود التي يبذلها محافظ محافظة ريمة اللواء محمد علي الحوري ومعه مدير عام شرطة المحافظة العميد أحمد الشوكاني إلى جانب أبناء محافظتهم وإخوانهم اليمنيين الأحرار في وقوفهم صفا واحدا ضد تنظيم جماعة الحوثي وخلاياها الإرهابية..

جاء ذلك خلال لقاء جمع وكيل أول وزارة الداخلية،الأربعاء بمحافظ محافظة ريمة ومعه مدير عام شرطة المحافظة.

من جهته أستعرض المحافظ الحوري جملة من الملفات المتعلقة بأمن المحافظة وقضايا أبناءها النازحين في مأرب، مضيفا بأن الجهود التي تقدمها وزارة الداخلية ممثلة بالوكيل الشريف في دعم ومساندة شرطة ريمة ووحداتها الأمنية، إلى جانب دعمها لتسهيل معاملات المواطنين بفروع ومرافق الوزارة بمأرب، دليل على صدق الإرادة ونجاح وفاعلية قيادة الوزارة وكوادرها، وكافة منتسبيها بجميع الوحدات الأمنية، كما أنه ينعكس على روح التكاتف والإخاء والعمل المشترك بين ابناء اليمن الأحرار ومعهم سلطة مأرب المحلية جنبا إلى جنب ضد المليشيات الكهنوتية.

وكان مدير عام شرطة محافظة ريمة العميد أحمد الشوكاني قد أكد ومعه سلطة ريمة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء الحوري، إلى جانب أبناء محافظتهم مساندة ورفد وحدات الأمن والجيش الوطني حتى استعادة كامل أراضي الجمهورية اليمنية ودحر مخلفات الإمامة البائدة.

كما عبر عن شكره لقيادة الداخلية ممثلة بمعالي الوزير اللواء إبراهيم حيدان وكافة وكلاء الوزارة على اهتمامهم ودعمهم للأجهزة الأمنية وحرصهم الكبير على تطويرها لتقوم بواجباتها المنوطة بها على أكمل وجه.