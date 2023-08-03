فريق العقوبات الدولية يصل عدن ويلتقي مع مسؤولين حقوقيين

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ناقش فريق العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، اليوم بعدن مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، التعاون بين الجانبين .
وتبادل المعلومات واستمرار التواصل والتعاون في عدد من القضايا المهمة المتعلقة باليمن. واوضح رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد المفلحي أن اللجنة بصدد إصدار تقريرها الحادي عشر الذي تعمل حاليا على استكماله ووضع اللمسات الأخيرة عليه، ومن المقرر إطلاقه خلال الأسابيع القادمة.
وطرح فريق الخبراء في اللقاء الذي يعد الثاني مع اللجنة الوطنية خلال العام الجاري 2023، عدة تساؤلات عن بعض الانتهاكات التي حققت فيها اللجنة، والتي سيشملها تقرير الفريق المزمع إطلاقه في شهر ديسمبر المقبل.
كما أطلع الفريق؛ رئيس وأعضاء اللجنة عن حاجته إلى مجموعة من المعلومات المتعلقة بأعماله، سواءاً مايخص حقوق الإنسان أو المواضيع الأخرى التي تشملها ولايتهم، وأعربت اللجنة عن استعدادها تقديم المعلومات اللازمة للفريق الأممي.