الصين تقر قوانين صارمة لمحاربة إدمان الإنترنت وتحدد ساعات محددة للمراهقين والاطفال

الخميس 03 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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بموجب قانون جديد لمكافحة الإدمان على الإنترنت سيُمنع الصينيون، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، قريباً من استخدام الإنترنت ليلاً على هواتفهم الذكية، فيما سيصبح الوقت اليومي الذي يُمضونه على الشبكة محدوداً.

وينص القانون، الذي كُشف النقاب عنه امس، ويُفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الثاني من سبتمبر، بعد جلسة استشارية عامة تنظيمية، على "منع أي قاصر من استخدام الإنترنت عبر أي جهاز محمول بين الساعة العاشرة مساءً والسادسة صباحاً".

إضافة إلى ذلك، سيُحمّل عبر الهواتف نظام يحدّ من الوقت اليومي الذي يمضيه القصّر وهم يتصفّحون شبكة الإنترنت عبر الهواتف الذكية، إذ يحق لمَن تراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً استخدام الإنترنت ساعتين، مقابل 40 دقيقة فقط للأطفال دون الثامنة. والقواعد الجديدة، التي اقترحتها إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، سيتم تنفيذها من خلال وسائل تقنية هي من بين أكثر الإجراءات صرامة في العالم في هذا الخصوص.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" يمكن للآباء إيقاف تشغيل هذه الميزات في حال رغبوا في ذلك. وبحسب إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، تتيح هذه الإجراءات الجديدة إيجاد بيئة إنترنت آمنة وصحية للقصّر، في أعقاب إجراءات أخرى اتخذتها السلطات الصينية خلال السنوات الأخيرة للحد من استخدام القصّر للإنترنت.

وكانت الصين أصدرت، خلال السنوات الأخيرة، قوانين كثيرة ترمي إلى هذا الهدف. ومنذ عام 2021، حدّت من الوقت الذي يمكن للأطفال أن يقضوه يومياً وهم يلعبون عبر الإنترنت.

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