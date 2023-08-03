تعرف على اكثر محافظات الجمهورية تصدرا باسماء أوائل الجمهورية واسماء أوائل العام الدراسي

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، نتائج اختبارات شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2023/2022، بنسبة نجاح بلغت 92.2%.
وخلال إعلان النتائج أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور عبدالغني الشوذبي، أن عدد المتقدمين للاختبارات بلغ 89 ألف و315 طالب وطالبة منهم 75 ألف 620 طالب وطالبة في القسم العلمي، و 13 ألف و695 طالبة وطالبة في القسم الأدبي، نجح فيها 78 ألف 967 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 92.2%.
وأكد إلى أن الوزارة ستقوم بعملية تحليل نتائج اختبارات الثانوية العامة وذلك من أجل تقويم مستوى العمل التربوي والتعليمي، ومعالجة اي إشكاليات أو عراقيل حصلت والعمل على تجاوزها ومعالجتها خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يلي أوائل نتائج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي:
القسم العلمي:
- عمار ياسر حسن محمد الخريشي 99,88عدن - أحمد رائد احمد العكبري 99,88- حضرموت - أحمد عمر سعيد عثمان 98,88 - تعز - جنا مانع كرامة يماني التميمي 99,75 - حضرموت الوادي - عبدالسلام محمود عاطف مجمل 99,75 - أبين - جوهرة خالد سعيد سعد مانع 99,88 - لحج - عبدالعزيز محسن طالب القفان 99,88 - شبوة - رعد عبدالجليل الحاج عبداللاه 99,88 - الضالع - سليمان ناصر عبدالله محمد العطير 98,63 - مأرب - ريم سعد سليمان صمودة 98,75 - المهرة - لطيفة عرفات احمد عبدالله 96 - سقطرى - رفيدة محمد محمد جعد 94,5 - الحديدة - إبراهيم عبدالله محسن عايض 91,63 - الجوف - عبده محمد علي حسن ربيع 93,63 - حجة
القسم الادبي :
- يحى ناصر مساعد علي 95,25 - عدن - رحاب احمد عمر بافضل 98,75 - حضرموت الساحل -- أيه فهد محمد المساح 80,25 - تعز - نسرين يحى محمد أحمد الأهدل 98,88 -حضرموت الوادي - فاطمة سليمان أحمد الشجاع 95,13 - أبين - رضى يوسف الصرمي محمد 94,88 - لحج - انهار صالح عبدالله البريكي 90,13 - شبوة - فادية فضل محمد عبدالله 88,13 - الضالع - ضيف الله عبدالله عمر سالم الحداد 88,75 - مأرب - أنهار طواعيري محمد محكيك السليمني 95,75 - المهرة - فاطمة سعد محمد عبدالله 90,88 - سقطرى