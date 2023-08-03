شاهد.. سيدات منتخب المغرب يحققن انجازا تاريخيا في كأس العالم

الخميس 03 أغسطس-آب 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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فجر المنتخب المغربي مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله إلى دور الـ16 من النسخة التاسعة لبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، المقامة حاليا في نيوزيلندا وأستراليا.

وتمكنت سيدات المغرب من الفوز على نظيراتهن الكولومبيات بهدف من دون رد، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

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ويدين المغرب بالفضل في انتصاره للاعبة أنيسة لحماري التي أحرزت هدف الفوز "التاريخي والذهبي" الوحيد له عند الدقيقة الاخيرة من زمن الشوط الأول للقاء الذي اقيم على استاد "نيب - nib Stadium - Perth Oval" بمدينة بيرث الأسترالية.

وحقق منتخب المغرب انتصاره الثاني على التوالي، وتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثامنة (H) برصيد 6 نقاط، وتأهل بجدارة إلى دور الـ16 للبطولة، رفقة نظيره الكولومبي، المتصدر برصيد 6 نقاط أيضا.