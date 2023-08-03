واشنطن تجدد التأكيد على موقفها الثابت بشأن اليمن

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جدد السفير الامريكي لدى اليمن موقف بلاده الداعم لجهود المبعوث الأممي في سبيل تحقيق السلام في اليمن.
واكد السفير الامريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، موقف بلاده الثابت بدعم مجلس القيادة الرئاسي، وأمن ووحدة واستقرار اليمن.
وقالت وكالة سبأ ان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك اليوم الخميس بالسفير لمناقشة مستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.
وتطرق بن مبارك لجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في دعم مساعي إحلال السلام، مشيداً بجهود المملكة العربية السعودية المستمر في كافة المجالات وبالدعم الاقتصادي الاخير لمساندة اليمن.
واكد ترحيب الحكومة بكافة المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية وبما يكفل رفع المعاناة عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته بإحلال السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.