السفير اليمني بموسكو يكشف عن مباحثات مع روسيا لإنشاء خط ملاحي.. تفاصيل

الخميس 03 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قالت السفارة اليمنية في موسكو ان مباحثات تجري لإنشاء خط ملاحي بين روسيا و اليمن، مشيرةً إلى مواصلة إرسال روسيا شحنات من الحبوب إلى البلاد.

وأرسلت روسيا شحنات من الحبوب إلى اليمن مجانا لمساعدة هذه الدولة العربية على ضمان أمنها الغذائي، وفق سبوتينك.

وقال السفير اليمني لدى روسيا، أحمد الوحيشي، خلال لقاء مع "سبوتنيك": "هذه الأيام الذكرى الـ95 لمعاهدة التعاون والصداقة بين روسيا واليمن والعلاقات بين بلدينا تاريخية وقديمة وطويلة الأمد وتتعزز باستمرار، وليس غريبا أن يصدر عن القيادة الروسية هكذا قرار في ظل الأزمة الغذائية والتحديات الراهنة التي تمر بها الدول خاصة الدول النامية ومن بينها اليمن فضلا عن أزمة الطاقة".

وأضاف السفير: "نعبر عن تقديرنا لجهود القيادة والحكومة الروسية لتقديمها هذه المساعدات لبلدنا والتي تأتي ضمن الكثير من المساعدات الإنسانية التي تقدمها روسيا بشكل مستمر عبر هيئات ومنظمات الأمم المتحدة وضمن التعاون في إطار العلاقات الثنائية المتميزة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها".

وأكد الوحيشي أنه يتم بحث إنشاء خط ملاحي بين البلدين.وأضاف: "يكون أسهل أثناء إعادة الإعمار وتكون هناك فرص أكبر لمثل هذه المشاريع الطموحة".

وحول كيفية تأمين هذه الشحنات لتصل إلى اليمن بسلام، أضاف السفير الوحيشي: "نحن على اتصال مباشر ودائم مع الخارجية الروسية لبحث الصعوبات التي تواجه هذه الشحنات".

وتابع: "ناقشنا ذلك في لقاء مع مساعد وزير الخارجية الروسي لشؤون المنظمات الدولية، سيرغي فيرشينين، ولتذليل العقبات والتدابير التي اتخذت من قبل بعض الدول ضد روسيا بسبب التطورات الدولية الراهنة، يتم التنسيق مع برنامج الغذاء العالمي لتذليل هذه الصعوبات من خلال تواصلنا مع الخارجية برعاية الوزير، سيرغي لافروف (وزير الخارجية)، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف لمتابعة ضمان أمان الشحنات".