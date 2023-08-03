شاب يقتل والده بطريقة بشعة في تعز.. بعد إسبوع من الجريمة الأولى

الخميس 03 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقدم شاب، في مدينة التربة جنوبي محافظة تعز اليوم الأربعاءالموافق2/ أغسطس2023م ،على قتل والدة طعنا ً حتى فارق الأب أنفاسه الأخيرة متأثراً بالجروح الغائرة. وقالت مصادر محلية، إن الشاب سدد طعنات بآلة بيضاء( الجنبية)إلى جسد والده حتى فارق الحياة في مدينة التربة مركز مديرية “الشمايتين”.

وأوضحت المصادر أن الجريمة، التي لاقت استنكاراً وسخطاً شعبياً واسعين، جاءت عقب خلاف على قطعة أرض في قرية “النزيهة” التابعة لمدينة التربة.

وأشارت إلى أن الشباب لاذ بالفرار؛ لكن الأهالي في منطقة “معادن” تمكنوا من اللحاق به والقبض عليه وتسليمه للجهات الأمنية.

يأتي هذا بعد ان اقدم مسلح تابع لمليشيات الحوثي الأربعاء الموافق 26يوليو _ تموز ، على قتل والده بطريقة مروعة في تعز.

وأفادت مصادر بقيام مسلح يدعى بشير يحيى حسن شابرة 23 عاما أحد المرافقين لمنتحل صفة مساعد مدير أمن شرطة تعز التابعة لمليشيات الحوثي المدعو عبدالولي البحيري ، والذي،أقدم مساء امس الساعة الـ 10 بإطلاق الرصاص على صدر والده الأستاذ يحيى 60 عاما داخل منزلهم ليسقط الأب قتيلا ويلوذ الجاني بالفرار والسبب خلافات أسرية