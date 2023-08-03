شاب يقتل والده بطريقة بشعة في تعز.. بعد إسبوع من الجريمة الأولى روسيا تقصف ميناء أوكراني وأسعار المواد الغذائية تسجل إرتفاعاً ملحوظاً تفاصيل اجتماع محافظ محافظة المهرة بالقيادات الأمنية والعسكرية الأمم المتحدة: أكثر من 21 مليون يمني بحاجة للمساعدة العاجلة قيادي حوثي يحول مدرسة شمال الحديدة إلى معسكر تدريبي للأطفال وتجميع طلاب الشهادتين الأساسية والثانوية إليها لهذا الغرض الاعلان عن وصول ميزة جديدة على واتساب - تعرف على طريقة الاستخدام إصلاح الأمانه يشدد على تصفير الخصومات مع شركاء العمل السياسي في أول اجتماعاته بعد انتخابه عاجل.. هجوم مسلح يستهدف مجلس الشيوخ الأمريكي وشرطة واشنطن تصدر تحذيرات عاجلة للموظفين لاعب مخضرم يعتزل كرة القدم بعد مسيرة لافتة استمرت 30 عاماً اندلاع حريق ضخم في منطقة صناعية بإيران
شدد محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة وتعزيز الإجراءات والارتقاء بمستوى الأداء والجاهزية لكافة الوحدات الأمنية والعسكرية وخلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدة مع الوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة.
وأكد الياسري على أهمية اليقظة العالية.. مشيداً بالجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة في تعزيز الأمن ومكافحة الظواهر السلبية المخلة بالأمن والسكينة العامة.
كما ناقش الاجتماع بحضور الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر، الوضع العام والمستجدات الأمنية بالمحافظة، وطبيعة الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل قادة الوحدات الأمنية والعسكرية للحفاظ على استقرار المحافظة والسكينة العامة.