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تفاصيل اجتماع محافظ محافظة المهرة بالقيادات الأمنية والعسكرية

الخميس 03 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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شدد محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة وتعزيز الإجراءات والارتقاء بمستوى الأداء والجاهزية لكافة الوحدات الأمنية والعسكرية وخلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدة مع الوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة.

وأكد الياسري على أهمية اليقظة العالية.. مشيداً بالجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة في تعزيز الأمن ومكافحة الظواهر السلبية المخلة بالأمن والسكينة العامة.

كما ناقش الاجتماع بحضور الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر، الوضع العام والمستجدات الأمنية بالمحافظة، وطبيعة الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل قادة الوحدات الأمنية والعسكرية للحفاظ على استقرار المحافظة والسكينة العامة.

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